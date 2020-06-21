苹果 Apple TV 6 曝光：搭载 A12X ，性能超 iPad Pro 2018

IT之家6月21日消息 据外媒报道，即将面世的2020 Apple TV 6搭载A12X Bionic处理器，这款芯片此前在2018 iPad Pro中使用，与2020 iPad Pro中使用的A12Z Bionic相比也相差不大。这将使Apple TV 6成为苹果硬件产品系列中功能更强大的产品之一。另外爆料人士推测，借助新的散热解决方案，即将推出的设备性能将超过iPad Pro 2018。

IT之家还获悉，2020款Apple TV不会进行任何浮夸的设计更改，并且有望以相同的黑色外观呈现。

爆料人士@Jioriku 在Twitter上发布的新信息暗示，即将面世的2020 Apple TV 6的外部可能不会有太大变化。根据@Jioriku的说法，由于散热方式改进，2020款Apple TV A12X Bionic将能够胜过iPad Pro 2018，并且还说，如果2020款Apple TV以某种方式运行macOS系统，它将变成功能非常强大的Mac mini。

据报道Apple TV 6具有两种存储配置，以及新的tvOS系统更新。升级后的SoC使得2020 Apple TV 6上的游戏更具优势，其视觉效果将比现有游戏更好。

另外，苹果还准备为2020款Apple TV提供游戏手柄，以推动Apple Arcade游戏用户群的发展。