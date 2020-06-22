爆料者预测苹果 WWDC 2020 详细内容：A14、macOS Big Sur、iOS 界面有变

IT之家6月22日消息 苹果WWDC20开发者大会将于北京时间明天凌晨1点正式在线上举行，还有不到12个小时的时间，爆料者@L0vetodream发布了一些关于WWDC20的最后一些预测。

之前的一系列传闻表明，WWDC上不会有新的硬件，@L0vetodream对此表示赞同。除此之外，@L0vetodream还分享了一些关于苹果即将公布的内容的一些细节。

首先，@L0vetodream称macOS 10.16的名字为“macOS Big Sur”，新系统将采用“重新设计的UI”并且Safari将迎来“巨大更新”。

其它的预测则比较模糊，他表示今年将是苹果“A14年”，或许意味着A14将迎来巨大变化。@L0vetodream还提到了TV OS和HomeKit的整合，以及WatchOS的更新，包括睡眠和“洗手监测功能”。

此外，iPadOS将重新设计的Sidecar，该功能是一个将苹果iPad变成Mac辅助显示器的功能，还将改进和增强手写输入。

值得一提的是，微博数码博主@Kang 也爆料了类似的内容，同时还透露“iOS没有改名，iOS的主界面重新设计了，有挂件了，APP的排列方式改了，也多了APP Clips类似小程序的东西。iPhone来电不一定强制全屏了，会有画中画功能。”、“iMessage全平台功能改进，增加易用性。”

IT之家需要指出的是，上述爆料未经官方证实，因此不能完全相信，WWDC20即将到来，不妨会后再来看一下这些爆料有多少言中。