中移动黄宇红：未来 3 年是 6G 研究窗口期，要突破原创技术

6月22日晚间消息，中国移动研究院近日主办了6G系列研讨会第二次会议，来自学术界和产业界的十余位专家探讨6G的最新研究方向和关键技术。

中国移动研究院副院长黄宇红在致辞中表示，2019年是我国5G商用元年，也是我国启动6G研究之年。中国移动研究院于2019年开展6G研究，并发布了运营商首个“面向2030年的愿景与需求研究报告”，提出了未来网络五大技术特征构想。2020年，中国移动为落实国家加强应用基础研究的战略要求，进一步加大了研发投入，今年还专门成立了未来移动通信技术研究所，聚焦面向6G的应用基础研究并强化与高校的合作。通过与高校建设联合研究院、联合创新中心以及联合实验室来加大力度持续性开展6G研究，期望发挥企业、高校、研究机构等各方的优势，力争取得更多原创性的技术突破。

黄宇红表示，我国在移动通信技术上，3G突破、4G并跑、5G引领，而对于6G的期望是卓越。期望我国在6G上能有基于理论突破的原始创新，产业上不再受短板困扰，应用上从融入千行百业到让信息基础设施与社会共生长。

她认为，未来两到三年内，将是6G愿景与需求定义、6G端到端潜在使能技术研究的窗口期。中国移动将和产、学、研界力量一起，加大投入，加强合作，共同推进面向6G的研究，为移动通信产业发展创造“下一个黄金10年”。

中国移动研究院首席专家、6G项目总监刘光毅在研讨会上回顾了6G的愿景与需求，揭示了6G无线网络架构变革的三大驱动力，包括现网挑战、新业务需求和新技术发展趋势，详细阐述了6G网络需要具备的按需服务、至简、柔性、智慧内生、安全内生和数字孪生等技术特征和内涵，并提出“3层+4面”的6G网络逻辑架构。

刘光毅表示，6G必将加速数字化进程，推动整个社会走向数字孪生，进而带来生产生活效率以及个人生命质量的极大提升。未来世界将基于物理世界生成一个数字化的孪生虚拟世界，物理世界的人和人、人和物、物和物之间可通过数字化世界来传递信息与智能。

他还指出，6G发展存在三个方面的驱动力。第一是新需求。包括更高的用户体验、更低的业务时延、更高的数据速率以及更多的用户服务，以及空天地海一体化覆盖；第二是5G面临的挑战。5G网络的大规模部署存在高能耗、高成本等问题，并且运维效率也比较低，未来的6G网络需要规避这些问题；第三是新技术的驱动。随着云计算、大数据以及AI等技术的进步，可以产生更强的计算能力，更领先的功能和架构理念，更高效的软硬件解决方案，从而推动6G网络架构朝着更高效低成本的方向发展。