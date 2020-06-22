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天美官方解答：《王者荣耀》杨玉环的琴为什么没有弦 ？

2020/6/22 20:54:24来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月22日消息 杨玉环的琴为什么不给上弦？ 专家为何频频摇头？ 又是什么让设计师挠秃了头？却又直呼：“这绝了”？ 这一切的背后究竟隐藏着什么？天美工作室群官方今天进行了相关解答：为什么杨玉环的琴没有弦？

2018年，天美工作室群旗下八款游戏，尝试通过将游戏与敦煌文化深度结合，让广大玩家感受到敦煌之美。来自天美工作室群的2D美术原画师徐言毅接下了其中一项任务：为《王者荣耀》英雄杨玉环设计一套敦煌飞天主题皮肤。

敦煌的飞天也叫香音神，是一种吉祥的象征，也是敦煌壁画中描绘最多的形象。

王者英雄杨玉环在设计之初原本就参考了一些敦煌飞天的元素，既有琵琶，又有飘带。团队相信一款杨玉环的新皮肤相当适合用来表达敦煌文化。

为了让皮肤设计散发出盛唐飞天的浓郁气息，参考了从敦煌带回来的朱砂和石青这两种颜色来进行色彩搭配。修改后的飞天皮肤以橙色为主、青金石颜料为辅的色调，呈现最经典的盛唐敦煌色彩。

在敦煌壁画描绘的西方净土中，天宫建筑雕梁画栋，琼楼玉宇，金碧辉煌，各种乐器不鼓自鸣。飞天反弹琵琶，扬手散花，飘逸飞动。

IT之家获悉，据敦煌研究院的专家介绍，极乐世界的乐器都能不鼓自鸣，于是团队将杨玉环手中琵琶的琴弦和共鸣箱通通抹去。

琵琶的整体造型采用了云的形状，上面是莲花的花瓣，镂空的腹中看上去云雾缭绕，仿佛来自天上。

反弹琵琶同时也是敦煌艺术中最优美的舞姿，劲健而舒展，迅疾而和谐。

飞天反弹琵琶，乐器不鼓自鸣，皮肤海报的造型就这样确定了下来。

杨玉环的技能中有敲鼓的动作，体现飞天既是鼓神又是乐神，精通各种乐器。

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此外，动画师也专门飞天皮肤重新设计了大招 —— 这个定制大招的特效彩带环绕，飞天在原地环绕飞舞。千年壁画里的飞天，在游戏里“活”了过来。

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除了壁画，石窟也是敦煌文化的重要元素。团队将洞窟也加入到了皮肤的局外动画中。  昏暗的洞窟里，壁画中的飞天逐渐变得鲜活，飞出壁画与玩家面对面相见。团队希望通过这种形式，来表达一种揭开尘封的历史，以及渴望探索历史的精神。

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关键词：王者荣耀腾讯

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