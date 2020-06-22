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杭州余杭区：直播电商主播最高可享受“国家级领军人才”政策

2020/6/22 22:37:11来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月22日消息 据澎湃新闻报道，杭州市余杭区日前发布“直播电商政策”，明确对有行业引领力、影响力的直播电商人才可通过联席认定，按最高B类人才（国家级领军人才）享受相关政策。

杭州余杭区是电商直播高地，集中了包括淘宝直播等约20家直播平台。

根据其直播电商政策：

  • 纳税50万元以上的直播电商企业，可推荐独家签约主播（年带货销售额1000万元以上）认定F类人才；

  • 纳税100万元以上的企业可推荐独家签约主播（年带货销售额5000万元以上）认定E类人才；

  • 纳税300万元以上的企业可推荐独家签约主播（年带货销售额1亿元以上）认定D类人才。

符合条件的企业每年可推荐D、E类人才名额各1名，并可分别按企业年纳税每增加100万元、50万元逐个递增，每家企业每年认定D、E类人才合计不超过5名。对有行业引领力、影响力的直播电商人才，可通过联席认定，按最高B类人才享受相关政策。

IT之家获悉，余杭区政府官网显示，B、C、D、E、F类人才分别对应国家级领军人才、省级领军人才、市级领军人才、区级领军人才、区级中高级人才。

除了支持开展直播人才认定，该项政策还覆盖直播平台、MCN机构、孵化载体、跨境电商、传统企业等。平台通过直播年带货销售额达2亿、5亿、10亿元的，分别给予50万、100万、200万元奖励；MCN机构独家签约年带货销售额5亿元以上顶级头部主播的，经联席认定后给予500万元奖励。

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关键词：直播电商

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