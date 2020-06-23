苹果 iOS 14 新增翻译 App：支持文本和实时语音翻译

IT之家6月23日消息 苹果iOS 14新增了一款名为“Translate”的翻译软件，支持文本翻译和实时语音翻译。

苹果 iOS 14 翻译（Translate）App 支持英语、普通话、法语、德语、西班牙语、意大利语、日语、韩语、阿拉伯语、葡萄牙语和俄语。

iOS 14新的翻译应用允许用户进行实时翻译和完全离线翻译。

IT之家了解到，翻译应用中的并排视图可以让两个人用两种不同的语言进行对话。

