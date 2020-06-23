“分手”英特尔，苹果 “芯”开始

苹果公司在今天的WWDC2020大会上表示，计划将自研CPU应用于Mac电脑，这标志着其与英特尔长达15年的合作关系结束。今日收盘，苹果涨超2.6%，报358.9美元，领涨道指；英特尔上涨不到0.8%，报60.1美元。

苹果首席执行官蒂姆-库克（Tim Cook）周一表示，第一批搭载苹果自研芯片的MAC电脑将于今年年底上市。库克说，同时苹果仍在研发使用英特尔处理器的机型。

库克说：“每当我们做出大胆的改变时，其实都只因为一个简单但有力的理由：这样我们就可以做出更好的产品。”“Mac正在向我们自己的苹果芯片过渡。”

苹果负责半导体业务的负责人乔尼-斯鲁吉（Johny Srouji）说，新芯片将使苹果制造的电脑具有更好的安全性和更长的电池寿命。开发人员需要编译与新产品兼容的应用程序版本，才能使软件顺利运行。不过，苹果仍将提供一个后备方案，让旧的应用程序在新系统上运行。苹果说，微软和Adobe公司已经开始更新Office系列和Photoshop等软件。

在周一的发布会上，苹果对其产品进行了一系列软件改进。这将是自2007年iPhone发布以来，对iPhone主屏幕进行的最大的改动，当然，也有人说这一系列改动使苹果系统更像Android了。

苹果和英特尔的合作始于2005年，当时史蒂夫-乔布斯（Steve jobs）在当年的WWDC上宣布了放弃PowerPC处理器的计划。在英特尔的帮助下，苹果电脑赶上了Windows电脑，其中一些在当时甚至比Windows更强。不过，苹果也在为基于Arm设计的移动设备研发更节能的芯片，并将继续使用这些芯片为iPhone和iPad提供动力。

近年来，苹果移动芯片的速度和功率效率迅速提高，而英特尔芯片的改进步伐却有所放缓。知情人士说，这让苹果的高管很恼火，他们敦促英特尔的芯片部门开发适合Mac电脑的更强大的处理器。从2018年第三季度至2019年，英特尔甚至经常缺货。

与英特尔的“脱钩”其实早已预谋已久。1994年，苹果Mac处理器从摩托罗拉转向IBM，2005年从IBM转向英特尔。在2012年，苹果就在探索改用自己的芯片。2018年，苹果计划将于2020年正式开始脱离英特尔。

除了确保传统软件在新mac电脑上运行良好外，苹果面临的一个挑战是，在其“pro”系列电脑中，处理器的速度要快到足以取代英特尔（Intel）的芯片。苹果周一没有透露哪些型号将配备新芯片。英特尔在一份电子邮件声明中说，它将继续支持作为客户的苹果。英特尔还自夸其芯片是最先进的，并为软件开发者提供了最开放的平台。

Mac不再像过去那样是苹果主要的收入来源，但它每年仍能至少售出约2000万台，带来约250亿美元的收入。电脑也是苹果保住其“基本盘”的关键，有助于刺激人们购买iphone、AirPods和Apple watch等更受欢迎的设备。

对英特尔来说，与苹果的分手更多的是一种象征性的打击，而不是财务上的打击。

据Sanford C. Bernstein分析师斯泰西-拉斯根（Stacy Rasgon）估计，整个Mac笔记本电脑产品线占英特尔年收入的比例不到5%。他说，更大的担忧是，苹果的所作所为可能会激励其他电脑制造商采取类似行动。

几十年来，世界最大芯片制造商英特尔对撼动其在个人电脑领域主导地位的尝试不屑一顾。如今，它唯一的直接竞争对手是AMD，该公司生产的新型处理器在过去两年开始占据市场份额。但AMD的收入仍不到英特尔的10%。其他打破英特尔垄断地位的努力也收效甚微。

微软有一个版本的Windows操作系统可以使用高通生产的芯片。包括微软自己在内的个人电脑生产商都在生产基于高通芯片的笔记本电脑。这些产品因电池续航时间长而受到好评，但市场份额并不大。高通的处理器基于Arm技术，苹果的芯片同样是基于这种技术。

虽然英特尔对市场的控制基本未受影响，获利继续增长，但分析师已看到下滑迹象。这主要是由于引进新生产技术的持续落后。英特尔曾经在提高处理器速度和效率的关键领域处于领先地位，如今却落后于为苹果设计的所有芯片的制造商台积电。

Cowen & Co.的分析师拉姆齐（Matt Ramsay）说，这些失误可能加速了苹果与英特尔的分离。苹果的领先地位，部分原因在于它对软件和硬件都拥有控制权，而且当它在其他方面发现漏洞或优势时，苹果可以毫不犹豫地更换供应商。拉姆齐说：“在供应商眼里，苹果有点冷酷无情。这似乎也是英特尔在执行力方面挑战的另一个结果。”