WWDC 2020 盘点：苹果这些新功能想要 “杀死”10 款竞品

北京时间6月23日早间消息，苹果于北京时间今天凌晨举行了2020年全球开发者大会（WWDC），发布了一系列新的产品和功能。美国媒体Gizmodo盘点了苹果在此次WWDC上想要“杀死”的10款竞争对手产品。

1、英特尔

在2020年WWDC之前我们就听到过很多传闻，而目前苹果官方已经证实，Mac电脑将从英特尔处理器转向苹果自主开发的处理器。苹果的所有应用都将支持新的芯片，而其他重要的办公应用，包括微软Office和Adobe Photoshop也都将支持。

2、Android的完整应用方案

iOS 14的重大更新之一是增加了窗口小部件和应用库，而Android已提供这些功能很长时间。用户可以自定义小部件的外观和大小，例如可以在主页的通勤应用旁添加天气工具。应用库功能帮助用户更好地管理应用，减少混乱，此外还支持类似Android平台“应用抽屉”的应用隐藏功能。此外，新的应用片段（App Clips）非常类似Android平台的即时应用（Instant App）。

3、谷歌翻译

过去多年，谷歌翻译一直是用户首选的翻译应用，但在iOS 14中，Siri也可以提供翻译服务。这一方面是对Siri的提升，另一方面也是在尝试打击谷歌的主导地位。不过，苹果这方面的工作也许不会太成功。Siri在理解语音指令方面表现不佳，而实时翻译完全依赖手机能否正确理解口音和常规的讲话。谷歌在自然语言技术方面投入巨大，而根据Siri的表现，苹果并没有这样做。

4、聊天应用

现在，用户可以在苹果的Messages应用中直接@其他人，此外还可以在回复时进行引用，并将特定的聊天信息固定在最上方。这些功能听起来很像其他聊天应用，例如Slack和Discord中的现有功能。尽管无法一一对应，但这些新功能的出现模糊了普通短信应用和更强大通信软件之间的界线。预计WhatsApp、Signal、Telegram和Facebook Messenger等消息应用也将效仿。

5、谷歌地图的旅行建议

苹果和谷歌在地图应用领域的竞争由来已久。去年，苹果地图推出了街景功能。今年，苹果地图又开始增加关于本地地标、餐厅和聚集地的信息，帮助用户规划旅行，或查找所在位置附近的有趣场所。

6、Strava和所有自行车骑行应用

苹果或许想要让所有自行车骑行者知道，是时候删除Strava和其他骑行应用。苹果此次不仅在地图应用中增加了骑行路线规划功能，用户还可以通过苹果手表使用骑行导航。此前，苹果手表原生的健身应用已经支持骑行健身。对所有购买了苹果生态产品的人来说，这助于在一定程度上解决iPhone上应用管理混乱的问题。此外，Strava最近刚刚将一些以往最强大的免费功能改为了收费功能。

7、类似Alfred的搜索应用

iPad OS正迅速更新搜索功能。很快，用户就可以在iPad的主屏幕上搜索应用程序和网上信息。目前用户可以在Mac OS上使用Spotlight和Alfred，但iPad还没有这样的功能。在提供搜索功能后，iPad距离成为笔记本电脑的替代品又更近了一步。

8、浏览器安全特性

Chrome和火狐浏览器内置隐私和安全功能已有很长时间。用户可以收到通知，告知网站正在跟踪自己的信息，或是自己使用的密码已在数据泄露事故中泄露。目前，Safari浏览器也提供了类似功能。苹果表示，Safari的用户可以通过隐私报告看到网站是否正在追踪自己。此外苹果声称，Safari的速度要比Chrome至少快50%，而后者是出了名的吃内存。苹果似乎希望在宣传隐私保护能力的同时，小小地刺激一下浏览器市场最大的竞争对手。

9、Nebo、谷歌Keep和其他手写/笔记应用

手写笔（或Apple Pencil）的卖点在于，让用户可以在数码产品上享受简便的手写输入方式。Nebo可能是iPad上最出名的这类软件之一，但现在苹果推出了自己的Scribble。Scribble支持使用Apple Pencil在任何文本框或笔记应用中写作。这在某些方面也类似谷歌Keep，用户可以画图形、图标，甚至涂鸦。

10、所有洗手定时器应用

你可能已经在谷歌Wear OS上尝试过洗手定时器功能，但苹果正推出一款更强大的产品。一旦听到自来水或肥皂的声音，这款应用就会自动启动，同时自动设置20秒的倒计时。这款应用的界面也很漂亮。此外，每次当你回到家中时，这款应用都会提示洗手。考虑到近期的疫情，这是个有用的功能。