苹果将允许用户更改默认浏览器和邮箱，应对反垄断问题

北京时间6月23日早间消息，据外媒报道，苹果公司周一在全球开发者大会上宣布对其软件进行两项更改，以此解决竞争者提出的苹果制造商在其平台控制过度的担忧。

苹果在其网站上表示，在今年秋季iOS14发布之后，用户可以更换系统默认的邮箱和浏览器，不必再默认使用苹果的Mail和Safari应用。用户只需点击一个邮件链接或发一条新信息，自选应用就会弹出，取代苹果提供的应用。

苹果公司周一在介绍中说，苹果智能音响HomePod也将会支持第三方音乐服务，以此应对在线音乐流服务平台Spotify在欧盟反垄断监管机构投诉苹果公司不公平地支持自有音乐流服务。

在苹果公司平台受到越来越严格的监管之际，全球开发者大会通过视频方式举行。美国和欧洲的官员正在调查其对应用商店的控制可能存在反竞争嫌疑，应用程序开发商们也批评苹果公司对数字服务和苹果的准入程序抽成30%的做法。

如果更新软件的做法能够成功解决竞争者的投诉问题，那就为苹果公司在反垄断监管中指明了前路。一名苹果公司代表并未立即回应置评请求。

上周，邮箱应用程序Hey开发商说苹果公司威胁将移出Hey的服务内容，因为按照苹果公司要求，Hey使用了苹果的订阅支付系统应该给苹果上交30%的销售额。此后，许多发开商在社交媒体上抗议苹果应用商店规则。最终苹果公司于周末同意Hey更新软件。

在介绍中苹果公司并未提及与Hey的矛盾，也并未讨论默认应用程序功能或HomePod与第三方音乐服务。

设置默认应用程序或在HomePod上播发Spotify只能解决批评者提出的一部分问题。其他问题依然存在，例如苹果抽成的份额、应用商店审查程序，以及苹果在其平台上发布新功能与第三方服务商竞争等。

即便如此，周一宣布的两项更改内容是反垄断诉讼中被审问的内容，也是开发商和竞争者们长期以来一直要求的。

去年秋天，美国众议院司法委员会反垄断委员会审问苹果公司，用户是否可以卸载浏览器Safari，是否可以在苹果上安装其他浏览器——例如谷歌Chrome或Firefox——作为默认浏览器。彼时，iOS并不允许用户更改默认邮箱或浏览器。开发商对设置默认应用程序已呼吁很多年。

苹果的公司法副总裁凯尔·安迪尔（Kyle Andeer）当时在一封信中回应说，“苹果用户不可以设置其他浏览器作为默认浏览器，苹果公司认为Safari是苹果用户在iOS系统上体现苹果核心用户体验的应用程序之一，具有行业领先的安全和隐私功能。”

正在进行中的反垄断案件

Politico上周报道说，委员会的反垄断小组正要求苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）和亚马逊、Facebook、Alphabet的高管在竞争话题方面出庭作证。

Spotify在欧盟对苹果的投诉主要是关于30%的提成。作为投诉的一部分，Spotify也详细指出自身服务内容无法在苹果HomePod上播放，但是苹果音乐却可以。

“苹果还严格限制我们对提升用户体验的升级。Spotify和其他竞争者都被关闭在苹果Siri、HomePod和Apple Watch服务之外，”Spotify 首席执行官丹尼尔·埃克（Daniel Ek）当时曾这样写道。

欧洲委员会上周宣布对苹果应用商店和苹果支付展开调查。

今年春季，智能追踪失物招领应用程序Tile作证说，苹果将发布一款同质竞争产品并拒绝Tile进入苹果功能平台。周一苹果宣布一款辅助性程序，将失踪物品追踪与苹果产品更好的融合在一起。

Spotify和Tile的代表并未立即回应置评请求。