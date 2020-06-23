失去苹果，英特尔可能会更好

Futurum Research首席分析师丹尼尔·纽曼（Daniel Newman）今天在MarketWatch上发言称，苹果在Mac计算机中采用自主设计CPU，对英特尔来说利大于弊。

以下为文章全文：

过去一年，有关苹果Mac计算机弃用英特尔CPU的传言此起彼伏。在当地时间6月22日开幕的全球开发者大会上，苹果正式宣布未来Mac计算机将配置自主设计CPU，首款产品将于年内推出。

许多人都认为，CPU遭苹果Mac弃用，对英特尔来说是一大利空。但我不这么认为，我的观点是，失去苹果这个客户，英特尔可能发展得更好。

目前，按出货量计算，苹果在全球PC市场的份额约为6%，占到英特尔营收的2%至4%。按英特尔此前12个月逾750亿美元的营收计算，苹果给它贡献了约15亿至30亿美元。这确实不是个小数字，但考虑到英特尔的营收，这并非是致命的。

另外，苹果是一个苛刻的客户，一贯给供应商带来巨大压力。这一点在5G芯片领域体现得淋漓尽致，以至于英特尔去年不得不将5G调制解调器业务出售给它，与高通的关系也闹得满城风雨。失去苹果这家客户后，英特尔可以将更多注意力集中到增长最快的业务：包括数据中心、网络和物联网在内的大数据中心战略。

出售5G调制解调器业务后的最近两个季度中，英特尔业绩相当强劲，尤其是2020年第一季度，营收增长23%，营业利润增长69%。

对英特尔来说，比业绩增长更重要的是细分的增长业务。14%的第一季度英特尔客户端计算业务营收增速已相当亮眼，数据中心部门营收更是达到70亿美元，增幅高达43%。

推动英特尔数据中心部门业绩增长的是云服务提供商。面向云服务提供商的业务营收增长53%，出货量和平均售价分别增长了27%和13%，鉴于科技产品和服务的价格通常呈下行趋势，这样的表现令人印象深刻。

最近取得的成功，证明英特尔多元化战略是正确的。根据2019年公布的多元化战略，英特尔涉足或扩展了包括存储、内存、人工智能和网络在内的多个领域。这使得英特尔的潜在市场规模超过3000亿美元，是英特尔传统CPU市场规模的近10倍。

鉴于过去两个季度英特尔数据中心部门业绩的高速增长，与苹果相比，继续专注于这一业务能在营收和利润方面给英特尔带来更大回报。

通过释放以往用于苹果的更多资源，英特尔可以投入更多精力应对其他挑战，尤其是在疫情得到缓解后企业乐意让员工继续居家远程办公，导致全球PC需求激增的情况下，这意味着企业数据中心、云服务支出将会增长，对英特尔的多元化战略更有利。

英特尔还在边缘计算、物联网、自动驾驶汽车和5G网络领域投入巨资，继续推动多元化战略的发展。虽然这些技术还处于发展的早期阶段，但对于英特尔来说，它们代表着规模达数十亿美元的市场。未来4个季度，这些领域的增长也将有助于弥补失去苹果这家客户给英特尔业务造成的损失。

苹果转身离去，对英特尔并非措手不及。过去数年，苹果经常对英特尔业务“指手画脚”。供应吃紧，10、7纳米工艺跳票，AMD、高通和ARM等厂商在CPU领域的崛起，都成为苹果指责英特尔的由头。

迄今为止，AMD、高通和ARM对英特尔的挑战基本上都失败了。尽管早期受到追捧，但ARM及其Windows on ARM PC在市场上的普及极其缓慢；AMD只是蚕食了英特尔少量客户端计算和数据中心业务，尽管面临不断增强的竞争，英特尔在客户端计算和数据中心业务领域仍然占有优势。

我认为，由于苹果在过去数代iPhone和iPad产品中持续强化垂直整合战略，英特尔对苹果弃用自己的CPU是有准备的。

整体而言，尽管被广泛报道，苹果为Mac采用自主设计CPU，对英特尔的影响真的没有那么大。一年后再回过头来看这件事，我们会认为这对英特尔来说是件好事。英特尔去年将5G调制解调器业务出售给苹果就证明了这一点。

（丹尼尔·纽曼是Futurum Research首席分析师，该公司研究对象主要是科技和数字产业企业）