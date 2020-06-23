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苹果服软了：调整应用审批政策，开发者可挑战 App Store 规则

2020/6/23 9:28:19来源：凤凰科技作者：箫雨责编：西瓜/实习评论：

北京时间6月23日消息，在应用开发者上周纷纷对苹果App Store规则表达愤怒之情后，苹果周一表示，从今年夏天开始，将对其应用审批政策做出两处调整。

作为苹果应用审核系统的一部分，所有iPhone应用都需要接受苹果员工的审核，以便检查这些应用是否违反了苹果的“指导方针”，然后确定应用能否在App Store上架，或者是否让开发者进行修复。

根据苹果周一公布的新闻稿，从今年夏天开始，苹果将对应用审核程序做出两处调整：第一，开发者不仅可以就应用是否违反了App Store审核指导方针的特定指引对苹果的决定进行上诉，还可以“挑战”指导方针本身；第二，对于App Store上的现有应用，因为违规被要求进行的漏洞修复更新不再允许推迟，与法律相关的问题除外。相反，开发者可以在下一次提交重大应用更新时解决这一问题。

此举表明，苹果正在回应开发者近期针对App Store商业实践所表达的不满情绪。上周，邮件应用开发商Hey表示，在他们提交了一项漏洞修复更新后，苹果威胁要将它的应用下架，原因是该更新并不包含应用内订阅，导致苹果无法从收入中抽取30%分成，这促使大量开发者分享了他们对于App Store的不满情绪。上周末，Hey的漏洞修复更新获得了批准，并未纳入应用内购买选项。

苹果还表示，将在全球开发者大会(WWDC)上就应用审核程序举行额外的讨论会，在开发者中间进行调查以获得反馈信息。另外，苹果还在WWDC上表示，将允许iPhone用户修改他们的默认邮件和浏览器应用，以回应竞争对手对于苹果对其平台拥有太大控制权的指控。

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关键词：苹果

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