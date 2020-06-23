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苹果强调：iOS 应用是否上架 Mac 商城完全取决于开发者

2020/6/23 11:52:34来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月23日消息 在苹果WWDC 2020开幕演讲后举行的“state of the platform”活动中，苹果的工程师明确表示，iPad或iPhone应用是否出现在苹果Mac的App Store中，将完全由开发者决定。

苹果明确表示，在iOS 14和macOS Big Sur发布后，将在Mac应用商店中提供兼容的iOS和iPad应用。此外，应用是否上架Mac应用商店，将由开发者决定

苹果在WWDC 2020开幕演讲中宣布，在转向自研芯片Apple Sillicon 之后，在 Mac 设备上不仅能运行经过修改的英特尔应用程序，还能原生运行现有的 iOS 和 iPadOS 应用程序

值得一提的是，苹果从5月24日开始首次提供应用捆绑购买服务，允许用户通过一次购买，同时拥有macOS、iOS、iPadOS、watchOS和tvOS版本的应用，以及配套的应用内购买。

IT之家了解到，采用苹果自研芯片的Mac将于今年年底上市，预计从英特尔芯片到苹果自研芯片的过渡期为两年。苹果还为开发者准备了“Developer Transition Kit（DTK，过渡套件）”，是一台Mac mini，配备16GB内存、512GB SSD和A12Z芯片，价格为500美元，开发者今日即可申请参加这一计划，DTK硬件将于本周开始发货，不过该DTK必须在计划结束时返还给苹果。

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关键词：WWDCiOS 14

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