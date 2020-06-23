苹果电脑的苹果芯片，个人电脑的手机时代

库克的苹果一向是相对保守的，毕竟他不是乔布斯那种能把脚放进马桶里冲洗的怪人，他只是一个看到别人都开始把脚放进马桶后，才会把自己的脚放进一个精心打造好的All New Design马桶的职业经理人。

苹果选择将Mac电脑逐步抛弃原有的英特尔处理器，转而采用自研CPU，其实也不是扮演着急先锋的角色。微软的Surface产品早就对ARM系列的平台抱以希望，尽管前有低端的Surface RT，现有高端的Surface Pro X纷纷被用户与不恰饭的媒体吐槽了一溜够。Google更是早在Surface RT之前，就在毫无压力的Chrome OS平台上推出首款ARM架构，采用猎户座芯片的Chromebook。尽管，苹果的地下神秘实验室中，对于自研CPU的打造持续不断，相信内置每代威力加强版的A系列CPU也均在macOS系统上试过水，但以苹果的企业文化，是绝对不能马马虎虎推出一款如巨硬那般被消费者吐槽到了姥姥家的产品的。

库克显然看到了个人电脑正在集体进入向手机学习的新时代，这种大潮正在势不可挡，PC阵营的各家厂商也在不断推进，微软敢于把高端Chromebook产品Surface Pro X忍着市场群嘲，还买到1万块，咬碎牙也要树立其对高端Surface产品的最新定义。高通骁龙PC平台也是一波接一波，出了8系又出7系，从高端到入门意欲全面抢占新市场。即便是多年旧爱，能够为每款MacBook来提供一个特殊型号CPU的英特尔，也早早宣布了雅典娜计划，去年又联手联发科，来补强自身在出售基带业务后的短板。

而说到英特尔，似乎也越来越难满足苹果对于MacBook的设计理念。当惠普还在拿学生宿舍的蟑螂当挡箭牌的时候，苹果MacBook的散热、安静度在各大品牌电脑中占据优势。反观时间来到2019、2020年，MacBook Pro 15寸上单管压i9的笑话，MacBook Air上的无散热导管设计，都让苹果MacBook的散热不再能引以为傲。骄傲的苹果愿意背这个锅吗？苹果的设计师已经堕落到为了散热就把笔记本尺寸加厚？他们的心中一定会觉得现在老相好有点不给力了，更何况还有着什么“AMD Yes！”的弹幕刷的让人头疼。

那就换一家？AMD还是高通？都不可能。当年苹果能够找到让果粉们欢呼的英特尔时，整个公司还正是重振旗鼓的阶段，现在的苹果却是不可否认的全球第一。在WWDC上，苹果高管已经明确表示使用自研CPU后苹果将可以打造更好的Mac产品。苹果目前手中还握着全世界跑分最高、效能最好的A系列处理器，人家的新款iPad Pro甚至都敢于不用A13，仅用稍微释放几个GPU的A12Z就能秒杀四核酷睿i5。苹果的工程师绝对有自信让果粉在未来高呼“A14 Yes！”。

况且采用了自研CPU后，苹果还能更加确保硬盘、内存上的销量保持高利润的水平。现售的MacBook各款产品，已经加入了T2芯片，让用户后期自行更换硬盘、内存变得几乎不可能，换上自研CPU后，苹果销售闪存的小算盘理应可以打的更加响。

设计上也可以更轻、更薄，没准最后iPad Pro与Macbook的产品线都会出现重合之势。什么单管压i9？什么散热导管设计？这回可以放心大胆的和风扇说拜拜了。况且苹果早就出推出过无风扇的12寸MacBook，如果仅仅把A13往它里面一放，加个触摸屏来玩玩iOS应用，吸引力没准比iPad Pro还大，只要能把兼容性解决好就行。

关于兼容性，稳健的库克也绝没有对目前公司的自身优势冲昏了头脑，他还需要把马桶打磨的更好一点，更贴合放进去的脚型，来解决生态适配性的问题。微软的Surface Pro X为何翻车？绝对不是CPU的锅，而是Windows生态对于ARM架构兼容性十分不足的问题，能用的应用不多，能完全发挥处理器性能的应用更是少之又少。从WWDC演示的软件适配程度来看，苹果自家的专业软件、Adobe全家桶、Office全家桶在使用自研CPU的Mac上已经完全不成问题，性能也能够充分释放。同时，苹果也推出universal2应用，确保macOS在从英特尔迁移至自研处理器的过渡时期能够保持兼容度。甚至库克还给出了一个与英特尔的分手期限：两年，以确保macOS能够有充分的时间来过渡，而不是如微软般霸王硬上弓的把腰给闪了。

苹果电脑的苹果芯片，其实是重要的时间节点，一个全新个人电脑时代的节点。曾经，这个行为被众人认为很蠢，就像现在如果有人去买Surface Pro X，不少人也会觉得蠢一样，就像拿马桶冲脚一样蠢。但随着平台成长，它的好处也显而易见，更高的产品设计自由度，更佳的功耗比，甚至彻底抛弃风扇，时刻保持连接性，深度学习能力等等。我们已经开始在手机上享受到的巨大优势，正在迁移到电脑上。

也许在未来，当你在工作之外，你不再独宠手机，手机与电脑你会雨露均沾，那时你要感谢下这个个人电脑向手机学习的时代。