全国铁路 7 月 1 日起实施新图！多条高铁线相继开通

IT之家6月23日消息 据中国铁路发布，7 月 1 日零时起，全国铁路实施三季度列车运行图，多条新线相继开通，铁路客货运输能力进一步提升，列车开行将根据客货需求及时增减。

一是多条新线开通运营，路网结构进一步完善。7 月 1 日前后，多条新线开通运营，将进一步完善路网结构，大幅提升区域运输能力。合杭高铁合肥至湖州段开通后，安排每日开行动车组列车 60.5 对，中东部地区旅客出行更加便利；南通至上海铁路开通后，安排每日开行动车组列车 46 对、货物列车 6 对，铁路过江运输能力大幅提升，上海与苏北地区的联系更加紧密；喀左至赤峰高铁开通后，安排每日开行动车组列车 8 对，内蒙古赤峰地区经京沈高铁接入全国高铁网；安顺至六盘水高铁开通后，安排每日开行动车组列车 10 对，贵州六盘水地区经沪昆高铁接入全国高铁网；格库铁路青海段开通后，安排每日开行旅客列车 1 对、货物列车 2 对，为西北地区资源开发、助力脱贫攻坚提供支撑。

二是暑期运输同步开启，列车开行及时增减。铁路部门将同步开启 7 月 1 日至 8 月 31 日间为期 62 天的暑期运输，在实施三季度新图基础上，根据客流变化，实施 “一日一图”，更好地满足暑期学生流、探亲流、旅游流等出行需求，预备每日增开直通临时旅客列车 48 列、图定旅客列车延长运行区段 3 列。同时，在主要旅游城市间适时开行旅游列车，打造精品旅游线路，为人们避暑出游提供更多选择。

三是调整优化部分普速客车开行，有效防范汛期安全风险。始终坚持将保障旅客列车运行安全放在第一位，贯彻全面防范安全风险的根本原则，结合普速铁路安全环境整治和防洪防汛安全措施的落实，对途经太焦、皖赣、焦柳线的部分旅客列车开行方案进行优化调整，安排 2 对普速客车变更运行径路、4 对普速客车由夜间调整为白天运行、1 对普速客车变更运行区段。

四是继续提升货运能力，更好服务企业复工达产。安排每日开行货物列车 20096 列，其中客车化开行的货运班列 193 列，中欧班列 70 列，沿长江的货运班列 11 列，将为企业复工达产和国际经贸合作提供更好的物流服务。

IT之家获悉，铁路部门提示，关于调图后旅客列车开行相关服务资讯，旅客朋友可登录中国铁路客户服务中心 12306 网站查询，或关注各大火车站公告，以便合理安排行程，各地铁路部门将动态公布列车服务信息；旅行途中，请配合铁路部门做好进出站测温、健康码核验等站车疫情防控工作，全程佩戴口罩，减少人员聚集，做好自身健康防护，共同维护良好出行环境。