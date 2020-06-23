苹果官方介绍 watchOS 7：全新表盘共享、睡眠追踪、洗手自动检测

IT之家6月23日消息 在今天的WWDC 2020开发者大会上，苹果发布了watchOS 7 ，为 Apple Watch 带来个性化、健康、健身等重大功能，推出全新的表盘共享、睡眠追踪，以及洗手自动检测功能。

watchOS 7 将于今秋为 Apple Watch 带来全新个性化、健康、健身等功能。

Apple 今日预览了 watchOS 7，这款操作系统为我们最为先进的智能手表带来了更出色的自定义工具和强大的全新健康与健身功能。支持共享和查找的表盘配置将个性化功能提升至一个全新境界；睡眠追踪、洗手自动检测、舞蹈等更多体能训练类型，再加上一项全新的听力健康功能，有助于用户更好地了解整体健康状况，其设计时也更充分纳入对于个人隐私的保护。而地图 app 经过更新能显示骑行的路线，Siri 现在则加入了语言翻译功能，从手腕上即可轻松使用。

“Apple Watch 在用户身上产生的积极影响令人振奋不已。我们很高兴能推出更多意义重大的新工具，为他们的健康、运动和身心健康提供助力。”Apple 首席运营官 Jeff Williams 表示，“watchOS 7 带来了睡眠追踪、洗手自动检测、更多体能训练类型等众多功能，以及发现和使用表盘的全新方式，让我们的用户更有活力，更加健康，保持联系更紧密。”

表盘与共享

表盘是手表使用体验的关键所在，它不仅能让用户一览各项重要信息，更可帮助他们实现对 Apple Watch 的个性化设置。watchOS 7 加入了众多新方法，让用户可以发现并分享多种独特组合，打造适合各种锻炼类型和生活方式的表盘，无论是新手爸妈、冲浪爱好者、网球选手，还是摄影师都可尽情体验。可无限定制、充满个性化的表盘，连同复杂功能一起，可通过信息或邮件进行共享，或者让他人在 App Store 中，甚至通过网站链接和社交媒体渠道，找到这些表盘。

可从网站上下载定制表盘。

watchOS 7 让用户可以通过 App Store 等多种方式来发现和共享表盘。

IT之家了解到，watchOS 7 推出了多项表盘更新，以便用户更好地进行个性化设置和更轻松地使用喜爱的 app。其中，精美细密及超精准的 Chronograph Pro 表盘加入了测速仪，可根据通过一定距离所需的时间测算出速度；照片表盘新增了色彩滤镜；而豪迈粗犷的大文字表盘现在可添加一项内容更丰富的复杂功能。

Chronograph Pro 表盘内置测速仪。

照片表盘新增了色彩滤镜。

大文字表盘可让用户选择添加一项内容更丰富的复杂功能。

现在，开发者可在单个表盘上为每款 app 添加多种复杂功能。比如，Glow Baby 可在一款表盘上显示多项复杂功能，帮助新手爸妈追踪奶瓶喂养、母乳喂养、奶量统计和午睡时长等诸多数据；Dawn Patrol 则能告知冲浪爱好者某一冲浪点的浪高、风速和水温。

新手爸妈可使用 Glow Baby，在一个表盘上一览午睡、换尿布、喂奶次数等多项数据。

冲浪爱好者可将 Dawn Patrol app 打造为一款冲浪表盘，以便他们追踪常去沙滩的水温、浪高和风速。

Nike Run Club 可以显示多项复杂功能，包括上次跑步的配速以及最近取得的成就。

睡眠

有了 watchOS 7，Apple Watch 可支持睡眠追踪功能，它采用一套完整的睡眠管理方案，通过提供有效的工具来帮助用户获得所需的睡眠、准时就寝、养成睡前习惯，以实现自己的睡眠目标。通过手表加速感应器检测到睡眠时呼吸的微动作，Apple Watch 可智能捕捉到佩戴者每晚的入睡时间和睡眠时长。第二天一早醒来，用户便可查看昨晚的睡眠状况，包括清醒和睡眠时段。此外，他们每周的睡眠趋势还会以图表的形式呈现。

全新的睡眠追踪功能提供一套全面的睡眠管理方案。

美国睡眠医学学会表示，养成规律的睡前习惯有助于我们更好地入睡。为了论证这一观点，Wind Down 帮助 Apple Watch 和 iPhone 用户养成自己的睡前习惯，包括在家庭 app 中设置特定的场景，聆听舒缓的背景音乐，或使用喜欢的冥想类 app。在睡眠模式下，Apple Watch 会开启勿扰功能，并自动调暗屏幕直至天亮。

Apple Watch 提供无声的触觉闹钟或轻柔的铃声来唤醒用户，叫醒屏幕上则显示当前的电池电量。根据个人的充电习惯，如果睡前一小时内电池电量过低，Apple Watch 会提醒用户充电。睡眠数据经过加密存储在设备中或通过 “iCloud 同步”功能存放于 iCloud 中，以确保数据永远为用户所掌控。

设定睡眠时长目标，以获取所需的睡眠量。

在 “睡眠模式下”，Apple Watch 会调暗显示屏。

叫醒屏幕上显示当前的电池电量和天气。

洗手自动检测

以正确的方式洗手 20 秒以上有助于预防疾病传播。作为一款可穿戴设备，Apple Watch 率先开展了一项创新尝试。在使用运动传感器、麦克风、内置机器学习技术自动检测到用户的洗手动作和发出的声响后，它会启动一个长达 20 秒的倒计时器。如果用户提前停下，便会收到继续洗手的提醒。此外，Apple Watch 还能在用户回到家中时自动提醒他们洗手。

用户的洗手频率和时长均显示在 iPhone 上的健康 app 中。由于洗手关系到人们的整体健康，因此健康 app 还会提示与洗手相关的重要信息。健康 app 和 Apple Watch 不会自动录制或保存用户洗手时的声音。

自动检测到洗手时，开启 20 秒计时器。

体能训练类型与健身 App

体能训练 app 是 Apple Watch 上十分常见的一款 app，watchOS 7 新推出了由强大的心率和定制化动作算法支持的四个振奋人心的体能训练类型，即：核心训练、舞蹈、功能性力量训练和 Cooldown。

为了准确记录 “舞蹈”训练中的卡路里消耗，Apple Watch 采用先进的传感器融合技术应对独特挑战。该技术将心率传感器中的数据以及加速感应器和陀螺仪中的输入信息整合在一起，以此来跟测舞蹈中从身体到手臂的各种常见动作。这个体能训练类型现已经过宝莱坞舞蹈、有氧舞蹈、街舞和拉丁舞这四种常见舞蹈的验证和测试。

Apple Watch 现提供定制化算法以跟踪舞蹈、功能性力量训练、核心训练和 Cooldown。

iPhone 上的健身记录 app 经过重新设计变身为健身 (Fitness) app，提供查看各类数据的简洁视图，比如在一个标签页上显示日常健身记录、体能训练、奖章和健身记录趋势，在另一个标签页上显示健身记录共享和健身竞赛。

iPhone 上的健身 (Fitness) app 经过彻底重新设计，提供查看健身记录数据的更简洁视图。

听力

继 watchOS 6 推出了测量环境声级和暴露时长的噪声 app 之后，watchOS 7 新增了进一步保护听力的耳机音量通知。现在，用户可在使用 iPhone、iPod touch 或 Apple Watch 时，了解耳机中播放媒体内容的音量，并获知多高的音量可能会逐渐影响听力。

在使用耳机聆听的总时长达到每周聆听的安全时长后，Apple Watch 会向佩戴者发送通知。这一时长依据世界卫生组织的建议而计算，比如：每周在 80 分贝的环境中暴露约 40 小时不会对听力造成影响 1。用户还可在 iPhone 上的健康 app 中看到自己每周暴露在高分贝环境下的时长，并控制耳机的最大音量。耳机音量通知功能的提示音不会在健康 app 或 Apple Watch 中记录与保存。

watchOS 7 借助新的耳机音量通知功能继续帮助保护听力。

更多 watchOS 7 更新

为了更好地为骑行提供便利，watchOS 7 可在手腕上显示骑行路线。路线显示宽大且一目了然，地图 app 还可指导用户何时需要下车推着走，或者需要爬楼梯以节省时间。佩戴者可以选择避开陡坡的路线，以最快的速度抵达目的地，也可以选择最直接的路线。

用户现可使用 Siri 便捷地从手腕上翻译多种语言，还可借助 Apple 神经网络引擎的强大动力在设备上执行听写功能，以便更快、更可靠地听写信息等多种内容。现在，Apple Watch 还支持 Siri 信息播报功能。快捷指令 app 也在 Apple Watch 上提供，并作为一项复杂功能使用。

开发者可以使用 SwiftUI 创建图形复杂功能，而 Xcode Previews 等新的开发者工具让构建过程更简单。

适用于原生功能的新复杂功能包括：相机遥控器、睡眠和快捷指令。

健康 app 中新提供的肢体活动能力数据包括：低限度有氧健身、行走速度、下楼梯速度、上楼梯速度、六分钟步行距离、双脚支撑时间、步长和非对称情况。这些数据对于临床机构有着重要的意义，可用于监视病人在年龄增长过程中安全自如地活动的能力。这些数据通常仅限在实验室环境中进行测量，现在则可使用 Apple Watch 和 iPhone 测算得出，并由肌肉骨骼医疗保健公司 Zimmer Biomet 等开发者，以及 mymobility 等病人护理及管理工具来使用。

在 Apple Watch 上使用骑行方向便捷地导航。

Siri 可从手腕上便捷地翻译多种语言。

便捷指令 app 现可在 Apple Watch 上使用。

隐私

隐私是 Apple 的基本理念，涉及到健康数据时这一点尤为重要。因而，所有健康功能的设计都秉持保护隐私的理念。健康数据在设备上或借助 “iCloud 同步”在 iCloud 中加密，始终可由用户掌控。