微软开启安卓版 Defender 应用公测，Linux 版也已上线

IT之家 6 月 24 日消息 微软今天推出了自家 Defender 杀毒软件 Android 版的公开预览版。微软今年早些时候曾透露，Windows Defender 将登陆 iOS 和安卓系统，但并没有进行详细说明。

Android 的Defender 公开预览版将包括对网络钓鱼的保护，比谷歌的内置恶意软件保护更进一步，提供基于签名的恶意软件检测。“扫描会立即执行检测恶意软件和潜在的不需要的应用程序（PUA），”微软高级项目经理 Kanishka Srivastava 解释说，“如果下载了一个安全的应用程序，最终用户将看到一个通知，让他们知道该应用程序是干净的。”

微软的网络保护措施将包括反钓鱼，这样通过短信、WhatsApp、电子邮件或其他应用发送的不安全网站就会被立即阻止。微软还使用其 Defender SmartScreen 技术，阻止恶意应用程序可能在用户不知情的情况下试图创建不安全的网络连接。

macOS版的Defender已经于一年前开启公测，并且微软还将 Windows Defender Advanced Threat Protection（ATP）改名为 Microsoft Defender Advanced Threat Protection（ATP），Mac 客户端也提供了完整的病毒和威胁防护，并提供了执行快速或全面扫描的能力。

微软也在计划推出 iOS 版本应用，不过在苹果操作系统上提供的功能将受到很大限制。苹果默认会对 iOS 应用进行沙盒处理，并且首先防止大多数终端用户在没有 App Store 的情况下侧载应用。

IT之家了解到，微软今天还推出了适用于 Linux 的 Microsoft Defender ATP，使该公司能够在 Windows、macOS 和 Linux 等桌面和服务器平台上提供统一的防病毒解决方案。