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微软 Win10 最新补丁 Bug：一分钟内将强制重启 PC

2020/6/24 15:24:52来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月24日消息 微软 Windows 10 系统 6 月补丁此前面向 2004 版和 1909 年推送，现在有报告称，新的 Bug 可能会强制你重新启动系统。

Windows 10 6 月修补补丁程序导致本地安全访问进程出现问题，该进程负责对 WinLogon 服务中的用户进行身份验证。

微软表示，本地安全访问进程（Local Security Authority Process）的问题将导致某些系统强制重启，并且桌面上将显示 “你的电脑将在一分钟内自动重启”警告。

“关键系统进程，C:\WINDOWS\system32\lsass.exe，失败，状态码为 c0000008。现在必须重新启动设备。”根据几位用户的报告称。

微软指出，该漏洞正在破坏 Windows 10 版本 1809、1903、1909 甚至 2004 版本，2004 版本已于 5 月 27 日发布给消费者。

IT之家获悉，幸运的是，微软公司已经在制定解决方案，并计划在即将发布的版本中提供更新，该更新最早可能在 7 月 14 日到达。

如果你最近安装了 Windows Update 更新，并且它强制重新引导系统，则可以尝试将其卸载。

值得庆幸的是，微软使管理和卸载 Windows 10 最新补丁变得很容易。要卸载 2020 年 6 月补丁并修复强制重启问题，请按照以下步骤操作：

  • 打开开始菜单，然后单击设置。

  • 在 “设置”应用中，单击 “更新和安全性”。

  • 单击 “查看更新历史记录”，然后单击左上角的 “卸载更新”。

当你点击 “卸载更新”时，Windows 会将你重定向到 “控制面板”窗口，其中列出了应用于计算机的所有累积更新。

你可以使用过滤器，并在顶部对最新更新进行排序。确定 2020 年 6 月补丁后，选择更新程序包，然后单击 “卸载”选项。

目前，如果你在Windows 10登录后遇到系统重新启动警告，则需要手动删除补丁。

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关键词：Windows 10微软

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