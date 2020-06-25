微软大幅改善 Win10 推送驱动程序更新质量和分发

IT之家6月25日消息 此前 Windows 10 存在通过 Windows Update 推送驱动适配方面的问题，微软表示他们正在制定新的政策，以提高驱动程序更新的质量，解决崩溃和兼容性问题。

去年，芯片制造商和 PC 制造商的驱动程序更新导致 Windows 10 用户无休止的问题。在某些情况下，用户报告驱动程序破坏了 Windows 10 的安装，并且破坏了一些关键功能，甚至某些驱动程序阻止升级到 OS 新版本。

IT之家曾报道，今年早些时候，微软为硬件合作伙伴发布了新文档，以解决与 Windows 10 的兼容性问题，允许合作伙伴在发现驱动程序兼容性问题时向微软公司询问并阻止系统升级。

此外，微软正在推出一些新策略，以通过 Windows Update 改进驱动程序的质量和分发。

最初，只有最兼容的设备才能收到驱动程序更新，因为这将帮助硬件合作伙伴和微软获得集中的反馈，尤其是有关驱动程序质量的反馈。

微软将在 Windows Insider 程序中对数量有限的设备发布驱动程序更新，并且将分析从这些设备接收的遥测数据，以确定驱动程序的质量。

如果在逐步推出阶段发现了故障或质量低劣的驱动程序，微软将暂停分发驱动程序更新，直到提供修复程序为止。

这些更改已在 Windows 10 版本 1709 及更高版本中生效。

驱动程序评价政策

上周，微软推出了一项新政策，以“群组”为目标来评估驱动程序质量，这是指一组具有相同目标属性的系统和设备，例如操作系统版本、HWID（由OEM分配的硬件标识）和CHID（计算机硬件ID）。

微软表示，从6月15日开始，已阻止无法满足其目标队列合格条件的驱动程序更新。

例如，如果在驱动程序之后的特定系统上检测到问题，微软表示将停止在类似硬件配置上分发驱动程序。

将基于Windows Insider程序和生产渠道中计算机的数据评估驱动程序质量。

显卡驱动程序评估

Windows 10显卡驱动程序也可以通过Windows Update推送具有OEM定制功能驱动程序的方式推出。但显卡驱动程序也是导致兼容性问题、安装循环、应用程序崩溃以及Windows 10某些配置上其他问题的常见原因。

如上所述，微软现在正在使用遥测数据评估所有驱动程序，包括显卡驱动程序。如果特定的驱动程序更新使应用程序崩溃或破坏了操作系统的基本操作，则驱动程序分发将暂停，并从Windows Update中撤下更新。

微软表示，从6月29日开始，将引入三项新政策来衡量显卡驱动程序的质量。

一种策略着眼于驱动程序的回滚，而另一种策略着眼于特定驱动程序更新后应用程序的崩溃和性能问题。

微软表示，新政策将分析驱动程序更新后的前两天情况，包括由用户启动的驱动程序回滚和重新安装的速率。

如果在运行该驱动程序的10000个设备上回滚超过10次，则该驱动程序被称为低质量版本。

第二个策略将衡量驱动程序在七天的时间内使基于Chromium的微软Edge崩溃的频率，所有设备的最少使用时间为30000小时。

第三个策略将着眼于通讯和会议应用程序（例如Skype，Discord，Teamviewer，Lync，微信，Slack，Zoom，WhatsApp，Telegram等）中的崩溃率。

微软当前计划在本月晚些时候开始测试这些新策略。

最近，微软公司一直致力于修复Windows 10上的驱动程序分发，并且新措施将进一步改善体验。

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