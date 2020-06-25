疫情之下，音箱制造商 Sonos 宣布高管减薪、全球裁员 12%

北京时间 6 月 25 日早间消息，据外媒报道，Sonos 提交给美国证券交易委员会的一份文件显示，该公司计划在全球裁员 12%。Sonos 表示，裁员是为了 “减少运营开支，以保证公司可以在 COVID-19 全球大流行时期保持流动性”。此外，Sonos 还将关闭其在曼哈顿的零售店以及 6 个卫星办公室。

Sonos 首席执行官帕特里克 · 斯宾塞（Patrick Spence）将从 7 月份到今年年底减薪 20%，在 9 月 30 日之前，Sonos 其他高管也将减薪 20%。

斯宾塞在媒体声明中表示：“当疫情爆发时，我们立即采取了行动，对今年的投资进行重新评估、并做出调整，以减少运营支出并保持流动性。新型冠状病毒的全球大流行及其带来的经济影响使我们不得不做出一些艰难的选择，包括裁员、关闭在纽约市的一些较小的办公室和店面。这些举措是十分必要的，能够帮助我们度过这一艰难的时期，让我们能够充分利用好未来可能存在的机会。”

Sonos 昨天召开了几次全体会议，以宣布裁员的消息。谈到那些失去工作的员工时，斯宾塞表示：“我想感谢他们每一个人所做出的贡献，以及他们每一天走上工作岗位时饱含的热情。帮助他们度过这段过渡期是我们的首要任务，我们会专注于遣散费的派发、公平待遇、医疗保健和职业过渡培训，以帮助他们找到下一份工作。”

外媒指出，Sonos 投资者网站称，该公司目前有 “超过 1450 名全职员工”，因此不清楚具体有多少人会被裁员。

由于营收同比大幅下滑，Sonos 已表示，将集中精力 “削减营销投资、管理和收紧库存，同时削减某些可自由支配的运营支出”，以支撑公司度过这场全球疫情。

Sonos 最近刚刚推出了新款 Arc、Five 和升级后的 Sub 扬声器，并将客户转移到了公司新的 S2 平台上。Soho 空间是 Sonos 零售店的所在地，也是 Sonos 计划为其新的 Sonos 无线流媒体服务处理一些产品的地方。

由于新型冠状病毒肺炎疫情对经济产生的严重影响，Sonos 最终走上了裁员之路，裁员潮名单上已经存在的企业包括 Uber、Kickstarter、Airbnb、Yelp 等公司。