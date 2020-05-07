Sonos Arc 家庭音响发布：11 个音频单元，一机享受影院级音效

5月7日早间消息，美国家庭智能音响系统品牌Sonos今日宣布，面向高端用户推出全新家庭音响——Sonos Arc。Sonos Arc售价799美元，6月10日起将会在全球陆续上市，中国市场暂定10月上市。和Arc一起推出的还有Sonos Five和Sonos Sub。

Sonos Arc：11个音频单元可实现杜比全景声

从这次的命名方式来看，Sonos Arc不同于此前的PlayBase、PlayBar，这也意味着Sonos Arc不属于前者两款的迭代更新产品，作为一款独立产品而推出的，并且从设计、音质甚至App都和此前的产品不同。

设计方面，Sonos Arc的设计语言更接近此前推出的Sonos Move，圆润的外形和市面上的方形音响形成鲜明对比，Arc的圆形格栅由一块270度无缝的塑料板精心支撑，表面有76000个单独的声孔可实现多维声场，机身有哑光黑白两色。

Sonos Arc

Arc内部装配11个高性能驱动单元，包含8个定制的椭圆形中低音驱动单元和3个倾斜面高音驱动单元，并由奥斯卡最佳混音师精心调音，可产生超宽声场和澎湃低音。这次Arc新增对杜比全景声（Dolby Atmos）的支持实现多维度环绕立体声。Arc可针对播放的内容和形式来调整声音配置文件，当你聆听杜比数字环绕音效，例如5.0音效时上射的驱动单元将改变声音配置，以产生更丰富的低音。

Sonos Arc支持杜比全景声

Arc同样支持与家里的其他Sonos联动，连接Sonos One、Sub等设备可将Arc的虚拟信号转为数字信号，声音体验会更好。Arc内部的环境光传感器能够侦测房间的明暗。当房间变暗时，Arc将自动调整亮度，夜间模式下可自动弱化影片中巨大的爆炸声等。

Arc不仅仅支持电视信号输出，可实现25家视频流媒体服务和电视服务所提供的杜比全景声内容，同样继承了音乐品质，支持多种流媒体平台。

Sonos Five

Sonos Five

Sonos Five其实是之前Sonos Play：5的升级版，名称也延续了Sonos One的命名方式。Sonos Five是目前Sonos最强大的音响产品，它的3.5毫米音频接口可以和市面上大部分音频设备兼容，也是黑胶唱片的理想选择。Sonos Five同样有黑白两色选择。和上代相比，Five在外观上没有变化，升级了内部的处理器和内存。

Sonos Sub

Sonos Sub

同样Sonos Sub只升级了处理器和内存。Sub算是一个音响的辅助产品，Sonos音响本身具有卓越的低音效果，添加Sub更是可以优化低频，产生更加丰富、更加震憾的音效。Sonos Sub同样有黑白两色选择。

本次Sonos发布的三款产品

Sonos Arc售价799美元约合人民币5670元，Sonos Five售价499美元约合人民币3550元，Sonos Sub售价699美元约合人民4960元。三款产品6月10日起将会在全球陆续上市，中国市场暂定10月上市。

全新Sonos App

随着这次三款产品的推出，Sonos还推出的新App，尽管名字还是叫“Sonos App”，但做了一些升级。首先这次发布的三款产品将仅支持在新App上运行。新一代Sonos App将支持更高分辨率的优质音频。此外，新一代Sonos App还提升了安全性能，并简化了使用方式。用户下载新的Sonos App之后，能够轻松地将旧的系统转移到新的平台中，原有的收藏列表、服务和设置都会予以保留。