黄光裕出狱，有何值得期待？

“黄光裕出狱”的消息，总能轻而易举地搅动资本市场。

6 月 24 日，北京一中院对黄光裕依法裁定假释出狱，当日，国美系上市公司股价暴涨，国美金融科技涨幅超 60%。

在中国商界，没有人像黄光裕这样令人期待。曾经的零售大亨、三度问鼎胡润大陆首富、打造国美帝国的黄光裕，已经与外界阔别十余年，但江湖上关于他的传说却从来没有停止过。

公开信息显示，2008 年 11 月 23 日，黄光裕被北京警方拘查。2010 年 8 月 30 日，法院宣判黄光裕因非法经营罪、内幕交易罪和单位行贿罪获刑 14 年，刑期从自 2008 年 11 月 17 日起至 2022 年 11 月 16 日止。

在入狱服刑后，黄光裕在 2012 年和 2016 年共获得两次减刑机会。据各方面消息显示，他蛰伏狱中期间，仍幕后指引着庞大商业帝国的运作。

黄光裕的入狱，曾让国美良好的发展势头戛然而止。不得不承认，枭雄黄光裕入狱的十年，已经错过了一个时代。

过去的十多年里，互联网电商呈席卷之势，阿里、京东已成巨头，苏宁电商也风生水起，线下零售处境艰难。

2008 年，国美零售额是京东的 120 倍。根据国美零售 2019 年度财报显示，2019 年度营业收入 594.8 亿元，其竞争对手苏宁易购实现营业收入 2692 亿，在互联网上成长起来的京东 2019 年营收更是高达 5769 亿元。

牢狱是一场修行，有孙宏斌、褚时健的东山再起，也有太多的江湖不再。如今，随着黄光裕刑满出狱重现江湖，他能否带着国美卷土重来？

从草根到富豪

出生于 1969 年的黄光裕，本来叫曾俊烈，22 岁改名为黄俊烈。后因高人指点，在办理香港身份证时，再次改名为黄光裕，并最终以此名而著称于世。

黄光裕小时候的日子并不好过，兄妹四人和父母挤住在一个与猪圈相邻的 14 平米小房子里，经常吃不饱饭。

不过，黄光裕兄妹四人，从小就听惯了父母讲述祖辈经营土地或者从商的经历，早早就拥有了不同于一般农民家庭的商业意识和眼界。

1985 年，16 岁的黄光裕决定辍学跟着哥哥黄俊钦一起，离开汕头去两千多公里外的内蒙做点小生意。一年后，兄弟俩揣着在内蒙古赚的 4000 元到北京转悠，后来又四处借了 3 万块钱，盘下了在北京前门珠市口的一家 “国美服装店”。

1987 年 1 月 1 日，“国美服装店”在黄光裕兄弟的主持下重新开张，一半的地方卖衣服，另一半的地方卖黄俊钦从内蒙和南方运过来的电器。

受改革开放的影响，在当时的中国，电器走入平常百姓家成为了潮流，黄光裕兄弟俩发现电器销量比服装好多了，于是专营电器，店子也改名为 “国美电器店”。

经营电器店的时候，黄光裕从母亲那里继承的经商天分开始逐渐显现。摆脱经销商，直接和厂家合作，这种模式让黄光裕的货品售价在市场上很有竞争力。1991 年，黄光裕开始在《北京晚报》的 “中缝”打广告，“买电器，到国美”成为了当时家喻户晓的广告语。

1992 年，国美全年的销售额已经接近两个亿。

黄光裕一贯的价格战打法，让国美一路高歌猛进。2006 年，年仅 37 岁的黄光裕成功登上中国大陆首富宝座。彼时，国美电器年销售额达到 1200 亿元，而当时淘宝交易额才 30 亿元，京东仅有 10 亿元。

很多年后的今天，业界对黄光裕的彪悍打法仍心有余悸。董明珠聊起黄光裕时也表示 :“当时黄光裕用低价冲击市场，要把我们渠道里的小经销商全部消灭。那时我们的人很紧张，不能得罪他，大连锁、好厉害！”

左手零售，右手地产

多年在商界的纵横捭阖，使得黄光裕相信经商的基本方法都是相通的，他发现这套经商理念和他的潮州老乡、华人首富李嘉诚提出的 “商者无域，相融共生”理念不谋而合。

“从商不能给自己设限。”1996 年，黄光裕成立 “鹏润地产”，他认为房地产和家电零售一样，本质上都是卖东西，没什么区别。

在 2004 年之前，国美主业仍是家电零售，在房地产领域的项目屈指可数，黄光裕自己也评价说，“我一直游离在房地产边缘。”

2005 年的年初，除了鹏润地产外，黄光裕又成立国美置业，侧重于商业地产开发；不久后，他又收购地产营销顾问公司 “百人行”，邀请其总裁童渊出任第三家地产公司 “国美地产”的总经理。

三家以地产为主业的公司，似乎都表明着黄光裕进军房地产的决心。黄光裕对地产业务的目标与国美电器一样，要遍布全国。

2007 年，王军结识了比自己大一岁的黄光裕，彼时黄光裕正在为国美旗下的鹏润地产选择操盘手，最终与在中海经营多年、已战功赫赫的王军一拍即合。

“当时两个人都觉得中国的房地产市场大有作为，我们俩人准备做一家中国前十的地产公司”。很快在 2008 年 10 月，鹏润就花费 13 亿拿下了上海固村地块，国美正式开始在全国的抄底之路。

但随即而来的被捕事件，让国美系地产业务进入收缩与衰退之路，黄光裕倾心的地产业务遭遇甩卖危机。2009 年 4 月份，市场传闻，国美在北京以及全国其他城市的地产项目遭遇转让。

黄光裕曾扬言，要用 5 到 8 年，把鹏润地产做成全国品牌，用 8-10 年做成世界品牌。但如今，在任何一个地产排行榜里都很难看到它的身影。

失去的十年

黄光裕的妻子杜鹃曾在狱中探望黄光裕时说道，“等你出狱时，我会给你一个更好的国美。”

早在 2002 年 10 月，国美就成立了电子商务部，但由于内部不够重视、部门持续变动等，国美的电商业务始终没有发展起来，到 2008 年，黄光裕被调查，国美的电商部则直接陷入了停滞的状态。

2011 年 4 月，国美开启了电子商务双品牌的并行战略，但双管齐下的模式仍然造成了资源和力量的分散和浪费。

杜娟掌舵的国美没有停止过探索，涉足过电商、互联网金融、通讯设备、智能家居等领域。然而，在互联网和移动互联网的潮流中，中国家电零售格局发生巨变，曾经的连锁巨头国美早已在家电零售行业中逐步掉出第一梯队。

黄光裕离开中国商界已十年有余，这十年中国发生了许多事情，特别是科技行业，互联网从 PC 进入移动，黄光裕入狱前尚未成熟的技术现在已经走向普及，BAT 外，TMD 已悄然崛起。

零售行业更是天翻地覆，随着新零售时代的来临，用技术驱动人货场实现更高的效率和更好的体验已经成为行业共识，国美面临的消费者也不是当年的群体，不论是年轻一代还是下沉市场，对于黄光裕来说都是全新的。

资深家电专家李松伟表示，国美这十多年来保住了基本盘，短时间内黄光裕应该会在幕后操控整个国美体系，管理团队会有一个渐进式的调整。

今年 4 月 19 日，拼多多以总计 2 亿美金的可转换债券方式对国美进行战略投资，如最终全部行使转换权，拼多多将最多获配 12.8 亿股国美新股份，约占后者发行转换股份扩大后股本的 5.62%。

彼时，国美零售 CFO 方巍表示：“两年来，从平台到服务，再到资本层面的合作，国美与拼多多的合作日渐深入。”两亿美金算不上一笔大交易，这次合作的象征意义远大于实际意义，表明国美的未来还有无限可能。

5 月 28 日晚，国美零售发布公告，宣布与京东达成深度战略合作：公告显示，国美向京东发行 1 亿美金可换股债券，初步股份转换价为每股 1.255 港元。

联手拼多多和京东的国美，还能打个翻身仗吗？

参考