假释出狱的黄光裕，会让国美东山再起吗？

传闻终究成为了现实，国美创始人黄光裕假释出狱的消息在 24 日有了官方通报。

6 月 24 日，国美创始人黄光裕已经出狱的消息引爆了媒体和社交网络，该消息导致港股国美系直线拉升，截止收盘，国美股价大涨 17.39%，市值 349.23 亿港元。

但是，根据此前的判决，黄光裕并未到刑满获释的时间。24 日晚，根据北京市第一中级人民法院的公示，对黄光裕予以假释，假释考验期限至 2021 年 2 月 16 日止。2 月 16 日也正是黄光裕刑满释放的时间，在黄光裕 “被释放”的消息传出之际，国美用飞涨的股价回应这位重量级掌门人重回 “江湖”。

黄光裕曾是中国家电行业最有影响力的人物之一，他所创立的国美让他四次问鼎中国首富。

巅峰时期，央视主持人曾在节目上问黄光裕的竞争对手苏宁，“怎么看你的最后一个行业竞争对手张近东？”镜头前的黄光裕表现得颇为自信，他脸色微微一沉，答道：“那取决于他怎么看我了。”

那时的黄光裕常穿着一件黑色的西装、梳着油亮的背头出现在电视节目里，年纪轻轻的他意气风发。

锒铛入狱 12 年后，乾坤已变：国内零售格局巨变，失去了黄光裕的国美早已掉出第一梯队，而苏宁也被淘宝、京东、拼多多这三大电商平台甩在了身后，2020 年的江湖，已经不是 51 岁的黄光裕熟悉的那个江湖。

意气风发的中国首富

在黄光裕出狱的消息传出之后，国美系股价暴涨，最高涨超 60%，社交网络黄光裕的讨论也甚嚣尘上。如果不去看黄光裕的发家史，很难理解这个入狱 12 年的商人，为何会引起这般舆论风暴。

黄光裕是公认的白手起家的典范。他 1969 年出生在广东汕头，从小家庭条件贫困，初中没毕业他就辍学和此前有倒卖电器经验的哥哥黄俊钦一起外出打工。成为首富后的黄光裕对于只拥有小学学历这点从不避讳，他在参加节目时笃定地说，“文凭可要可不要，但是读书是一定要的。”

1986 年底，黄光裕和哥哥来到了北京买下了前门珠市口黄金地段的 “国美服装店”，而后将其改为 "国美电器店" 重新开业。在改革开放大潮与经济快速增长的背景下，国内消费者对于电器需求的不断高涨，兄弟俩的电器生意红红火火，还介入了地产业务。

1992 年，两兄弟正式分家。黄俊钦分走了房地产业务，而后成立新恒基地产。黄光裕则继续经营国美电器，在电器生意不断壮大的同时，他也保持着对于房地产和资本市场的的兴趣。

杜鹃、黄光裕

也是在这段时期，黄光裕认识了两位对他有重要影响的人：在银行从事信贷工作，后来成为自己妻子的杜鹃；作为专职司机进入国美，后来成为自己妹夫的张志铭。

张志铭长相出众，有天生一副好口才，黄光裕对他十分欣赏，把他调去当业务员，而张志铭则和黄光裕的妹妹黄燕虹坠入爱河，并在 1996 年结婚。

由于业务繁忙，感到分身乏力的黄光裕索性让张志铭站到了台前，担任国美电器的总经理，带领国美在电器市场与竞争对手 “厮杀”。国美从只售卖进口电器逐渐过渡到销售合资和国产电器，并成为众多中国电器生产厂家最重要的销售渠道。

黄光裕在其期间，成立了 “国美地产”（鹏润地产），积极拿地开发楼盘，北京知名楼盘 “国美第一城”正是他的代表作。

而在资本市场，黄光裕结识了香港投资人詹培忠，通过对方的操作引荐，他在 2000 年便注资了港股 “京华自动化”。经历几番左手倒右手的操作后，这只股票被更名为 “国美电器”，2004 年黄光裕带领国美成功借壳上市，而他的个人总资产也达到了 105 亿元，登顶中国首富。

在央视《对话》节目上，意气风发的黄光裕说：”有些人创业是为了赚钱，有些人是为了做一番事业，要做到尽可能大，一有机会就绝对出击，我属于这一类。”

穷小子的故事结束了

2004 年，撰写了《105 亿传奇：黄光裕和他的国美帝国》的吴阿仑，采访了黄光裕获得 “中国首富”头衔的看法，还打趣地问他：“胡润榜你交费了吗？”黄光裕的回答依然跋扈：“我烦死他了，还给他钱？这个榜大家觉得是通辑令吧。”

但是彼时的黄光裕没想到，此话在四年后会一语成谶。

2008 年，接连收购了永乐、三联、大中的国美在中国的电器零售业几乎没有对手，整年的销售额达到了 1200 亿，黄光裕第三度登顶中国首富，而此时的阿里的销售额才刚过 30 亿，京东的销售额只有 10 亿。

还没有从春风得意的状态中缓过来，黄光裕在当年便被北京警方拘查。

其实早在 2006 年 10 月，《财经》杂志便发布过一篇名为《黄俊钦、黄光裕受查》的重磅文章。据报道称，由于原北京中行行长、中国银行董事牛忠光被逮捕，审查发现至少有 13 亿元的问题贷款在鹏润和新恒基之间密切流动，最终流向境外，黄氏兄弟涉嫌房贷、车贷业务骗贷因此被纳入调查范围，黄俊钦的 “新恒基系”全部资产被查封，黄光裕本人及旗下公司也被纳入摸查名单。

文章发布后，国美和鹏润都发表紧急发布否认声明。此后，黄光裕确实遭到了调查，但由于种种原因很快被释放，调查不了了之。

而随着再次被调查，黄光裕身上的一系列问题被接连披露。

为了摆平骗贷调查，黄光裕用金钱拉关系，商务部、公安部等多个部门都有官员牵涉。而为了变相行贿和让鹏润地产借壳上市，黄光裕利用 “公海赌王”连超的地下钱庄转入资金，通过内幕交易，操纵上市公司中关村股价。

随之而来的不再是媒体的夸赞，此前的关注也变成了对他的炮轰。黄光裕的豪赌成性、行贿让他成为了当时的头条。有消息称，2007 年在澳门公海游船赌博一次就输了上亿元人民币，他因赌博总计输掉 80 亿，因此导致国美资金链断裂。

黄光裕白手起家成为首富的故事在无法继续。2010 年 8 月 30 日，因非法经营罪、内幕交易罪和单位行贿罪，黄光裕获刑 14 年，并处罚金人民币 6 亿元，没收个人财产人民币 2 亿元。

在黄光裕入狱后，国美曾出现过 “内斗”，黄光裕入狱之后，国美曾有一阵 “内斗”风波。临危受命出任国美董事长的陈晓得到了贝恩资本的全力支持，使得黄光裕一度快失去了对于国美的控制权，妻子杜鹃平息了 “黄陈之争”后，黄光裕成为了国美零售持股比例最大的股东。

黄光裕会让国美东山再起吗？

黄光裕入狱后，杜娟曾说，“等老公出来时，要给他一个更好的国美。”

然而在等待黄光裕回归的这 12 年，国美从国美电器更名为国美零售，涉足过电商、互联网金融、通讯设备、智能家等领域，但大多未成气候。

在电商、直播平台等渠道崛起之时，国美的式微成为了必然。

来源：《2019 年中国家电行业年度报告》

根据《2019 年中国家电行业年度报告》的数据，2019 年国美在家电市场总销售中的份额已经 "拖" 剩 5.8%，仅为苏宁的四分之一。

据上市公司国美零售公布的历届年报显示，2018 年的营收为 643.56 亿元，年平均增长率为 3.4%。需要知道的是，在黄光裕没入狱的时候，国美零售的年增长率就可以达到 60% 左右。而且从 2017 年至今，国美零售一直在亏损。

同时，国美还拥有沉重的债务负担，据财报数据，需要在一年内偿还的借款合计人民币超过 151 亿元。

新冠疫情让国美的线下零售遭遇重创，更需要 “输血”。

4 月 19 日，拼多多宣布，将认购国美零售发行的 2 亿美元可转债。5 月 28 日，京东集团宣布战略投资国美零售，以 1 亿美元认购国美零售发行的境外可转债。

据知情人士透露，这两次投资都是国美主动提出的要求 ，国美希望以此实现线上流量与线下供应链、物流的互补，而通过融资获得的 3 亿美元对于需要偿还债务的国美也至关重要。

而黄光裕的出狱会让国美东山再起吗？在 @凤凰网科技 发起的一项投票中，有三分之二的网友认为，黄光裕将会像 15 年前一样带领国美走向辉煌，而今日市场的表现也同样说明了市场对黄光裕的回归抱以乐观期许。

一位从事家电领域的资深业内人士表示，黄光裕的确是一个决策果敢，杀伐有威的企业家，“在家电连锁野蛮生长的时代，这个性格对于国美十分有利”。

但是，过去的十几年零售业已经发生了截然不同的变化，线上远比线下重要，而人在狱中的黄光裕其实一直影响着国美的经营决策。一个值得思考的问题是，国美的掉队已成现实，如果此前黄光裕不能改变国美的运势，现在就能吗？