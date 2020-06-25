苹果 iOS 14 推隐私保护新模式，将导致免费应用大幅减少

6 月 25 日消息，据国外媒体报道，苹果在 2020 年度全球开发者大会上宣布了 iOS 14 系统中的一系列新隐私功能，包括防止用户被应用程序和网站跟踪的新保护功能。但广告行业人士称，苹果此举将导致苹果应用商店中的基于广告的免费应用数量 “大幅减少”。

广告行业组织首席执行官利 · 弗罗因德 (Leigh Freund)表示，苹果此举是出于经济利益考虑。如果更多的应用都需要用户付费，苹果将从中受益。

苹果周一表示，iOS 14 系统中的应用程序如果要访问设备标识符，用户可以做出相应选择。据悉，设备标识符可以应用程序和网站跟踪 iPhone 用户，基于其浏览历史投放广告。

这一变化将使得 iPhone 用户对自己数据拥有更多控制权，但也将影响销售相关数据的公司。

苹果一向将隐私作为其设备的关键卖点。该公司表示，它欢迎支持广告的应用程序，但用户应注意到自己是否会被跟踪。苹果表示，它还在扩展面向开发者的工具，使其能够在不了解用户身份的情况下精准投放广告。

苹果还表示，要求应用程序在进行跟踪时必须获得同意，这一决定是多年来改善其服务隐私保护过程的一部分。

然而弗罗因德声称，这将给依赖广告生存的应用程序开发商带来 “经济困难”。

他说 :“这可能会导致可用应用程序急剧下降。”“消费者偏好内置广告的免费或低价数字内容。其中很多应用主导了整个市场，使移动经济繁荣起来。”

他表示，此举将使苹果受益，苹果原本不会从应用程序的广告收入中获益，但会从应用程序内交易中分成。

苹果此举颠覆了广告支持应用的收入模式，这种模式导致了大量免费应用的出现。如果越来越少的消费者选择使用匿名数据来支持广告，应用开发者将被迫对他们的应用和应用内内容向消费者收费，以弥补广告收入的损失。