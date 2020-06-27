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谷歌 Chrome 浏览器已用上 Win10 最新功能：内存占用问题有救了

2020/6/27 20:16:38来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 27 日消息 谷歌 Chrome 浏览器占用大量内存的问题一直被人所诟病，但在 Windows 10 中，一项新功能将最终遏制 Chrome 的 “贪吃”，并且微软 Edge 已经在使用该功能，内存占用有很大改进。

Windows 10 五月更新（2004 版）为 Chrome、Edge 和 Firefox 等 Win32 应用引入了一项名为“SegmentHeap”的新内存管理功能，该功能可供开发者使用，来降低其应用程序的 RAM 使用率

本月早些时候，谷歌确认计划使用 SegmentHeap 来解决 Chrome 的内存占用问题。今天，谷歌终于在最新版本的 Windows 10 版 Chrome Canary 中启用了对该功能的支持。在 Chrome Canary 85.0.4182.0 版本中，SegmentHeap 功能已经可以使用。

微软带有 SegmentHeap 支持的 Chromium Edge 浏览器已经在最近的 2020 年 5 月更新中向几乎所有 Windows 10 用户推出，微软表示，该浏览器的内存使用量已经下降了 27%

谷歌正在为 Chrome 浏览器添加这一功能的第二阶段，可能很快就会在 Beta 频道中推出。不过谷歌 Chrome 浏览器的稳定版要支持 SegmentHeap 功能，可能需要几个月的时间。另外IT之家需要指出的是，需要 Windows 10 版本 2004 或更新的版本才能使用该 SegmentHeap 功能。

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关键词：Chrome

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