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NASA 邀请你设计“月球厕所”，冠军将获得 2 万美元奖金

2020/6/27 22:23:54来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 27 日消息 NASA（美国宇航局））正在邀请民众设计 “月球厕所”，为此他们提供了 3.5 万美元的奖金。

NASA 此前制定了一个雄心勃勃的目标，即在 2024 年之前将宇航员送回月球，而宇航员在执行任务期间显然需要上厕所。

根据 NASA 在众包平台 HeroX 上发布的要求，美国宇航局需要对其 “阿尔忒弥斯”月球着陆器的厕所设计进行调整，它需要在太空的微重力或 “零重力”和月球上工作，月球上的重力大约是我们在地球上的六分之一。

此外，这次任务将包括有史以来第一位前往月球的女性宇航员，因此厕所需要能够允许男性和女性使用。厕所的设计还应该节约用水，维持着陆器内没有异味和其他污染物的原始环境。

要求还称，“能够接纳呕吐物而不需要宇航员把头伸进马桶的设计将获得加分”。厕所需要能够支持由两名宇航员组成的机组人员 14 天的使用时间，并允许将收集到的废物转移出去。厕所应易于清洁和维护，每次使用之间的准备时间应在 5 分钟内或更短。还需要使用低于 70 瓦的功率，并且比一般的浴室风扇发出的噪音（60 分贝）更小。

空间也将是一个问题，所以马桶在地球上的重量需要小于 33 磅，体积小于 0.12 立方米。

IT之家了解到，这场比赛周四（25 日）开始，比赛最高奖金为 2 万美元，第二名和第三名将获得 1 万美元和 5000 美元。提交设计作品的截止日期是 8 月 17 日，获奖者将在 10 月公布。

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关键词：NASA月球

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