NASA 以首位黑人女工程师名字命名其华盛顿总部

据外媒报道，美国宇航局 (NASA)日前宣布，将以该机构首位黑人女工程师玛丽 · 杰克逊 (Mary Jackson)的名字命名其位于华盛顿特区总部。

图：杰克逊在 NASA 的职业生涯始于当时被隔离的西部地区计算部

1951 年，杰克逊开始在 NASA 的前身——国家航空咨询委员会 (NACA)当时被隔离的西部地区计算部工作。1958 年，她参加了数学和物理课程夜校，获得了工程师资格，然后在 1979 年晋升为工程系最高级别的头衔。杰克逊以及其他黑人女工程师、数学家凯瑟琳 · 约翰逊 (Katherine Johnson)和多萝西 · 沃恩 (Dorothy Vaughan)的工作，都在 2016 年电影《隐藏人物》(Hidden Figures)中得到了讲述。

NASA 局长吉姆 · 布里登斯廷 (Jim Bridenstine)在一份新闻声明中说：“杰克逊是一群非常重要的女性中的一员，她们帮助 NASA 成功地将美国宇航员送入太空。杰克逊从来不接受现状，她帮助打破障碍，为非裔美国人和女性在工程和技术领域打开了机会。”

杰克逊的女儿卡罗琳 · 刘易斯 (Carolyn Lewis)表示，NASA 继续庆祝她母亲留下的遗产，她为此感到荣幸。她说：“她是一位科学家、人道主义者、妻子、母亲和开拓者，她为成千上万其他人的成功铺平了道路，不仅在 NASA，而且在整个国家都是如此。”

杰克逊在 NASA 的工作包括研究超音速压力隧道的空气动力学，这是个小型风洞，产生的阵风速度几乎是音速的两倍。为了接受工程师培训，杰克逊不得不向当地政府请愿，与她的白人同龄人一起在当时实行种族隔离的汉普顿高中学习。

1958 年，杰克逊成为一名航空航天工程师，专门研究空气动力学。1979 年在 NASA 获得最高工程师头衔后，杰克逊被降职为兰利的联邦妇女项目经理。在这一角色中，她能够帮助指导和鼓励 NASA 的下一代女性数学家、工程师和科学家。她于 1985 年从该机构退休，2005 年去世，享年 83 岁。

杰克逊和其他黑人女性数学家 20 世纪 60 年代在 NASA 工作期间，正值太空竞赛和民权运动的巅峰时期，根据玛戈特 · 李 · 谢特利 (Marget Lee Shetley)的同名非虚构类书籍改编的 2016 年电影《隐藏人物》讲述了这一故事，杰克逊在这部电影中由珍妮尔 · 莫纳 (Janelle Monáe)饰演。

布里登斯廷在声明中称：“今天，我们自豪地宣布杰克逊 NASA 总部大楼落成，它恰好坐落在‘隐藏人物之路’上，提醒人们杰克逊是 NASA 历史上众多令人难以置信、才华横溢的专业人士之一，他们为该机构的成功做出了巨大贡献。”