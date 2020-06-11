NASA：SpaceX 载人龙飞船返回时间为 7 月末或 8 月初

北京时间 6 月 11 日下午消息，据国外媒体报道，美国宇航局（NASA）官员日前表示，他们考虑让刚刚进入国际空间站的两名美国宇航员于 7 月末或 8 月初返回地球。

北京时间 5 月 31 日凌晨，一枚 SpaceX“猎鹰 9 号”火箭在 NASA 肯尼迪航天中心 39A 发射台发射升空，将载有两名美国宇航员鲍勃 · 贝肯（Bob Behnken）和道格 · 赫利（Doug Hurley）的 SpaceX“龙飞船”太空舱送入轨道，并成功与国际空间站（ISS）对接。无论是对于 NASA，还是 SpaceX，这都是一次意义非凡的发射。

据 NASA 预计，贝肯和赫利将在国际空间站停留 1~4 个月。具体的停留时间取决于多种因素，包括太阳能电池板的退化、下一次发射使用的 “龙飞船”的状况，以及着陆区的天气情况等。而 NASA 官员日前表示，他们考虑让两名宇航员于 7 月末或 8 月初返回地球。

NASA 负责载人航天项目的代理局长肯 · 鲍尔索克斯（Ken Bowersox）昨日表示：“我们没有规定上一次任务的时间长度，直至我们将机组人员送入轨道，然后看看载人‘龙飞船’的表现。目前来看，飞船表现很不错。我们认为，机组人员在那里停留一两个月是合理的。具体细节仍在制定中。”

如果一切顺利，NASA 预计 SpaceX“龙飞船”的下一次任务 “Crew-1”在今年 8 月底发射或 9 月初发射。届时，Crew-1 将运载三名 NASA 宇航员，分别为维克多 · 格洛弗（Victor Glover）、迈克 · 霍普金斯（Mike Hopkins）和山农 · 沃克（Shannon Walker）；以及一名日本宇航员 Soichi Noguchi。

为了执行 Crew-1 任务，贝肯与赫利必须在计划发射日期的前几周返回地球，以便对载人 “龙飞船”进行评估和认证。为此，NASA 正考虑让两名宇航员在 7 月末或 8 月初返回地球。