国产客机 ARJ21 飞机正式入编国航、东航、南航机队

IT之家 6 月 28 日消息 中国民航网消息，今日中国航空集团有限公司、中国东方航空集团有限公司、中国南方航空集团有限公司在中国商用飞机有限责任公司总装制造中心浦东基地接收首架 ARJ21 飞机。

IT之家了解到，此次国有三大航司接收首架国产 ARJ21 飞机也标志着 ARJ21 飞机正式入编国际主流航空公司机队。同时，此次交付的国产 ARJ21 飞机均采用 90 座全经济舱布局。