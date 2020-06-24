SuperData 公布 5 月全球游戏收入排行，腾讯三板斧领跑 PC 端

IT之家6月24日消息 市场研究机构 SuperData 近日发布了 5 月全球游戏收入排行榜。5 月游戏总收入为 102 亿美元，其中 PC 端前三名依旧是腾讯旗下的《英雄联盟》、《DNF》和《穿越火线》。

此次，领跑 PC 端的是依然我们的老朋友：英雄联盟、地下城与勇士、穿越火线、梦幻西游，之后是新晋热门教育游戏罗布乐思 Roblox，随后是魔兽世界、CS:GO、堡垒之夜、使命召唤 16：现代战争以及坦克世界。

主机端前十名则是 FIFA 20、GTA5、动森、NBA 2K20、堡垒之夜、COD16、FF7 重置版、麦登橄榄球 20、我的世界 : 地下城、美国职业棒球大联盟 20。

而手游这方面似乎能胜过腾讯的只有腾讯了，前三名分别为和平精英、王者荣耀和腾讯投资的罗布乐思 Roblox。值得一提的是和平精英海外版 PUBG.M 排在了第六位，而 PUBG.M 正是海外游戏的吸金冠军。并且手游前十名里四个归属于腾讯旗下，而第九、第十名也属于中国厂商。

IT之家了解到，由于 Epic 上个月免费提供《GTA5》，导致玩家数量暴增，同时该游戏 PC 端收入暴涨 245%，然而主机端收入依旧远超 PC 端。