郭明錤：苹果 iPhone 12/SE 将不再随机附赠充电器、耳机

IT之家 6 月 28 日消息 据天风国际微信公众号消息，知名分析师郭明錤称，预期 2H20 新款 iPhone 12 将取随机附赠消充电器，以降低成本。不仅如此，郭明錤还预期既有的 iPhone SE，将在 2H20 开始取消随机附赠充电器。

郭明錤称，iPhone 12 的物料成本 (BOM) 虽因支持 5G 而显著增加，但相信苹果的目标为维持 iPhone 12 的售价与 iPhone 11 相似，以求复制 iPhone 11 销售成功经验。郭明錤称其曾在先前报告预测，所有 iPhone 12 机型将取消随机附赠耳机，为节省成本，故预期所有 iPhone 12 机型也将取消随机附赠充电器。

郭明錤还预期新款 20W 充电器将在 3Q20 大量生产，20W 新款充电器外观与 18W 相似，供货商包括赛尔康、Flextronics 与 Artisan；既有 5W 与 18W 充电器将在 2020 年底前结束生产；既有 12W 充电器预计在 9–12 个月后结束生产。预测未来新款 iPhone 均不随机附赠充电器，20W 充电器为苹果提供给 iPhone 使用者的选购配件。

郭明錤在先前报告中预测 Apple 将分别在 2H20 与 1H21 发布新款 10.8 吋与 8.5 吋 iPad 机型，郭明錤现在预测预测上述两款新款 10.8 吋与 8.5 吋 iPad 机型将会随机附赠 20W 充电器，而既有的 iPad/iPad Air/iPad mini 机型将持续随机附赠 12W 充电器直至结束生产。

郭明錤认为未来 iPhone 随机附赠无线充电板机会不高，iPhone 取消随机附赠充电器有助无线充电配件出货，但因无线充电配件并非必须品，故实质贡献是否明显仍待观察。郭明錤认为 iPhone 12 取消随机附赠有线耳机与充电器对需求影响有限，且未来 Android 手机可能也会跟进此改变。

值得一提的是，IT之家早些时候报道，巴克莱分析师也表示苹果 iPhone 12 可能不配耳机和充电器。