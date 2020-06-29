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微软官方科普：简单修改注册表即可禁止 Win 10 功能更新下载

2020/6/29 7:56:57来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 29 日消息 据 MSPoweruser 报道，微软上个月发布了 2020 年 5 月更新，但该更新带有很多已知问题。其中 Microsoft 将阻止 Windows 10 Pro，Enterprise 和 Education 用户推迟安装更新

IT之家了解到，Microsoft 最新发布了一份有关 Windows Update 的文档，其中提供了一种阻止下载安装 Windows 10 功能更新的方法。步骤如下：

· 按 Windows + R 打开 “运行”，然后键入 “ Regedit”，然后单击 “确定”（如果出现 UAC 提示，请单击 “是”）

· 导航到 “ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows \ WindowsUpdate”

· 右键单击 “ WindowsUpdate”，然后导航到 “新建”>“ DWORD（32 位）”值

· 将 DWORD 命名为 “ TargetReleaseVersion”（不带引号），并将其值设置为 “ 1”（不带引号）

· 右键单击 “ WindowsUpdate”，然后导航到 “新建”>“字符串值”

· 将字符串值命名为 “ TargetReleaseVersionInfo”（不带引号），并将其值设置为用户要使用的 Windows 10 版本。例如，如果用户不想更新到 Windows 10 v2004 并希望坚持使用 1909，则将 “ 1909”（不带引号）作为值

此举将会暂停 Windows 10 更新的下载 / 安装。不过在注册表编辑器中更改 / 添加也会带来一定的风险。

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关键词：微软Win 10更新

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