微软 Win 10 更新又双叒叕出 Bug：这次是错误阻止应用程序运行

IT之家 6 月 13 日消息 据 Windowslatest 报道，微软发布的 2020 年 6 月 Windows 10 累积更新已导致某些用户出现打印问题和其他错误，有用户报告称他们在更新完系统后启动诸如 Microsoft Office 之类的应用程序时会收到 “ Windows 找不到 [* .exe]”的提示。

IT之家了解到，有用户已在 Microsoft 论坛上报告了此错误，该错误据称是由 Windows 10 KB4560960（版本 1909）和 Windows 10 KB4557957（版本 2004）累积更新引起的。值得注意的是，Avast 最近发布的一个更新中包含一个类似的错误，该错误会阻止应用程序运行并显示以下错误消息：

“Windows 无法找到 “ C：\ Program Files（x86）\ Microsoft Office \ root \ Office16 \ EXCEL.EXE”。请确保您键入正确的名称，然后再试一次。”

微软方面确认这是 Windows 10 更新的 “已知问题”，用户可以通过调整注册表项来修复它。

解决 “请确保您正确键入名称，然后重试”问题步骤如下：

• 打开 Windows 注册表（regedit）。

• 在注册表编辑器中，导航到以下路径：

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution 文件夹

• 重命名不起作用的应用程序的文件夹。例如，将 “ Chrome.exe”重命名为 “ BackupChrome.exe”。

• 重新启动计算机。

根据报告显示，Windows 10 累积更新和 Avast 更新都破坏了部分的应用程序。用户也可以选择直接卸载 Windows 10 累积更新 KB4560960，而 Avast 用户需要将该程序更新到最新版本以解决相关问题。