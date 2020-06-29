央视：拜腾烧光 84 亿元造不出量产车，5 月只有 8 家造车新势力新车卖出

IT之家 6 月 29 日消息 央视财经报道，拜腾烧光 84 亿造不出量产车，造车新势力进入淘汰赛。

艰难的环境，让资金更充裕、造车底蕴更深厚的传统车企举步维艰，而始终在融资之路上行走的造车新势力的日子就更难过了。造车新势力的代表拜腾汽车陷入经营危机，拖欠员工薪资 4 个月之久。

除此之外，拜腾上海办公室 4 月撤租，北京办公室 6 月 17 日撤租，南京工厂近日也因欠费停水断电关厂。曾经在国际消费电子展上大秀拳脚的拜腾汽车，自 2017 年成立以来，共进行 4 轮融资，总金额约 84 亿元。另外，IT之家了解到，赛麟汽车由于受到此前公司法务的实名举报影响，经营每况愈下。账上的资金实际已无以为继。尽管赛麟汽车多次表示，公司会全力保障员工的基本权益，但是目前仍没有具体的解决方案。

拜腾汽车、赛麟汽车的遭遇，并不是个案，只是国内造车新势力的一个缩影。大多数造车新势力打着 “互联网 + 电动”的标签从 2015 年开始入局，最多时近 50 家。但现在造车新势力已经进入了淘汰赛阶段，徘徊在生死边缘。截至目前，全国有近 40 家造车新势力，有销量数据的仅有 8 家。中国汽车流通协会月度数据显示，今年 5 月，只有蔚来、理想、小鹏等 8 家造车新势力有新车卖出。