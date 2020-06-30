苹果 ARM Mac 开发机 A12Z 转换性能已超微软 Surface Pro X 原生

IT之家6月30日消息 外媒MacRumors报道，配备A12Z iPad Pro芯片的Apple开发者设备套件（定制版Mac mini）已开始抵达开发人员手中，以帮助他们为运行Apple Silicon芯片的Mac准备好应用程序，某些开发人员所做的第一件事是对该开发机进行基准测试，尽管这是被苹果禁止的。

Geekbench的多个测试结果表明，该开发机是带有“iPad Pro”芯片的Mac mini，其单核和多核平均得分分别为811和2871。

正如开发人员Steve Troughton-Smith所指出的那样，在定制版Mac mini中使用A12Z，在Geekbench性能上已胜过微软基于Arm的Surface Pro X，在仿真中运行x86_64代码的速度比Surface Pro X在原生运行Arm版本还要快。

微软Surface Pro X获得了Geekbench 5基准测试平均结果，单核得分为726，多核得分为2831，这意味着A12Z在单核测试中的性能优于Surface Pro X，在多核测试中处于同等水平或略微更好的性能。

IT之家了解到，Surface Pro X具有微软设计的基于高通 SQ1 芯片的3GHz Arm处理器。

苹果提供给开发人员的DTK是一台使用A12Z芯片的测试机（与2018款iPad Pro中的A12X芯片相同，但未锁定额外的GPU核心）。运行“Apple Silicon”的苹果ARM Mac将拥有专为Mac设计的新芯片，并基于采用5nm工艺为iPhone 12系列生产的A14芯片。

苹果表示，其Apple Silicon Mac将带来性能和能效方面的重大改进，首款基于Arm的Mac将于2020年底前发布。