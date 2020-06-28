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微软推广 Win10 ARM PC，苹果转向 ARM Mac，将给 Intel 造成致命打击

2020/6/28 6:56:52来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月28日消息 外媒Mspoweruser报道，英特尔有麻烦了。微软和苹果等市场领先的科技公司采取了非常明确的行动，以摆脱英特尔缓慢发展的平台，并且似乎唯一使它们保持活力的是平台惯性。

然而，事实是，英特尔每年仍销售数亿个处理器，主要原因是微软对市场的简单误解-人们不愿意为在PC上安装WLAN调制解调器而付出更多。

当微软宣布Always Connected PC计划（Win10 ARM笔记本电脑进入企业市场）时，此举引起了极大的反响。尽管ARM处理器通常比PC便宜，但这些笔记本电脑都是作为高端设备定价，通常都在1000美元以上。

将Always Connected PC计划与ARM处理器联系在一起的坚持，加上与之相关的工程和认证成本，这意味着在消费者和企业市场上，对ARM笔记本电脑的使用将趋于平缓，两者对价格越来越敏感。

由于具有明显的功率优势，ARM笔记本电脑具有超越英特尔的能力，但是需要微软及其OEM摆脱多余的LTE和5G调制解调器的困扰，因为它们始终处于主要的成本劣势。

IT之家此前报道，对于近期的苹果WWDC 2020来说，苹果正式宣布将Mac硬件转移到自己的硅芯片上。苹果首席执行官Tim Cook称其为“Mac的历史性日子”，详细介绍了向PowerPC、OS X 10的过渡以及向英特尔芯片的过渡，然后宣布在未来Mac中使用苹果自研ARM芯片计划。这是一个重大举措，这意味着macOS将来将在这些新机器上并行支持原生iOS应用和macOS应用。

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关键词：Win10 ARMARM MacIntel

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