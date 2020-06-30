微软全新 Win10 Insider 预览频道正式推出：Dev、Beta、Release Preview

IT之家6月30日消息 今年6月中旬，Windows Insider计划负责人Amanda（阿曼达）通过Windows博客宣布了Windows Insider测试频道的更改计划。微软表示，将当前基于Build频率的Ring模型转换为，以基于构建质量并更好地支持并行编码工作的新channel通道模型。除了此更改之外，Insiders还将在Windows和Office程序以及Microsoft Edge和Microsoft Teams中找到相似的产品名称和期望。

微软表示这次更改预览模型，是专注于体验质量。

IT之家发现，现在，快速通道已变成为Dev频道，慢速通道已成为Beta频道，Release Preview通道已变为Release Preview频道。映射如下所示：



IT专业人员可以使用其典型的Windows Update for Business或Windows Server Update Service管理工具或通过使用Azure Marketplace虚拟机（VM）来管理Beta和Release Preview Channel版本。

Dev频道

高技术用户的理想选择。Dev通道中的内测人员将获得开发周期中最早的内部版本，并将包含工程师的最新代码。这些版本将具有粗糙的边缘和一些不稳定的特性，可能会阻止关键活动或需要解决方法。

这些版本与特定的Windows 10版本不匹配。该频道中的新功能和操作系统改进将在Windows 10未来的发行版中显现出来，并可能作为完整的操作系统内部版本更新或服务版本提供。此处的内部反馈将帮助工程师进行重大修复和对最新代码的更改。

Beta频道

早期采用者的理想选择。Beta频道中的内测人员和IT专业人员可以查看即将推出的Windows 10功能，同时仍可以获得经过微软验证的相对可靠的更新。

作为Beta频道的一部分，内测人士将看到与即将发布的特定发行版（如之前的20H1）相关的版本。你的反馈在这里尤其重要，因为它将帮助工程师确保在主要版本发布之前确定并解决关键问题。

Release Preview 频道

Release Preview 发布预览频道中的内测人员和IT专业人员将可以访问即将发布的Windows 10版本，此版本具有高级质量更新和某些关键功能，可在全球范围内发布。这些版本受微软支持。微软建议公司在发布预览频道中预览和验证即将发布的Windows 10版本，然后在组织内进行广泛部署。