Mac 用上苹果芯的弊与利，忍住销量风险也要走下去

上周,苹果在 WWDC 上宣布了一件 “One More Thing”,那就是自家 Mac 产品线将在两年内开始逐步采用苹果自研芯片,放弃原有的英特尔处理器。此举,一方面让苹果在科技圈更加备受尊敬,另一方面也带来诸多挑战,例如可能会遭遇到短暂的产品销量下滑,以及解决旧有常用工具应用兼容性的问题。

Mac 将逐步采用苹果芯片

作为 2020 年 WWDC 压轴环节,苹果宣布了 Mac 将改用公司自研的定制芯片。于此同时,还向开发者推出了内置 A12Z 的 Mac mini 产品,以方便进行开发调试。

通过 WWDC 中的演示不难看出,目前采用苹果自研定制芯片的 Mac,配合 macOS Big Sur 已经可以流畅运行 Final Cut Pro、Adobe 系列套件、微软 Office 系列套件这些时下主流的生产力软件。

苹果甚至还专门将 macOS Big Sur 的版本号设定为了 11,寓意着一个全新的开始,而此前 macOS 的版本号一直沿着 10.X 的顺序进行迭代,足见苹果对于支持自研定制芯片的 Mac 产品寄予的厚望。苹果 CEO 库克表示:“Apple 芯片具有强大的功能和业界领先的性能,将使 Mac 比以往更为强大和高效。”

根据苹果表述,该公司将在今年年底推出首款采用苹果自研芯片的 Mac,并在两年内完成过渡。也就是说,在两年之后,苹果的全系产品将均采用自研芯片作为处理器,然而这可能也让正欲购买 Mac 的消费者有点犯了难。

弊:产品销量与旧有兼容性

现在买不买一台 Mac,这是个很纠结的问题。已经有国外媒体表示现在不是购买 MacBook 产品的好时候,原因就在于由于目前在售的产品还在使用英特尔处理器。而采用英特尔处理器的 Mac 电脑,很可能在两年后,将不能获得 Mac 系统的全部功能更新。此前,一般一款 Mac 产品将可获得苹果 6 年左右的系统更新,假如生命周期仅有 2-3 年的话,则显然不符合多数消费者的预期。

新的苹果自研芯片的采用,就以为苹果可以针对这一芯片推出独占的新功能,而采用英特尔处理器的 Mac 将极大可能无缘新功能。而消费者仅仅需要等到今年年底,就可能会拥有一台生命维护周期更长的 Mac。甚至,目前采用 Arm 架构的电脑,已经和拥有蜂窝网络连接功能划上了等号,苹果也将很可能推出内置 eSIM,支持 5G 网络的全新 MacBook 产品,同时依靠自研芯片的强大算力,摆脱此前 12 寸 MacBook 上 Core M 处理器算力较弱的问题。

但是,消费者的等待观望,也就是意味着 Mac 产品销量的下滑。这也难怪,苹果在 WWDC 之前,已经大幅提升了 MacBook Air 产品的性价比,为 13 寸 MacBook Pro 升级了处理器,扩充了硬盘,又为 16 寸 MacBook Pro 增加了新的 GPU 可选项,已经开始尽量吸引消费者来购买当下的搭载英特尔处理器的 Mac 产品。

改用苹果自研芯片后的另一个问题,恰恰正是苹果所着重演示的生产力环节。根据此前数据显示,有一亿的 Mac 用户通过 Boot Camp 的方式安装有 Windows。很多忠诚的 Mac 用户,也不得不在电脑中通过虚拟机、Boot Camp 或 Win To Go 的方式来装入一个 Windows,原因就在于需要偶尔应对下单位落后的 OA 系统、网银等兼容性问题,另或是需要玩一些 PC 游戏。

然而,已经正式采用苹果自研芯片的 Mac 目前暂不支持通过 Boot Camp 来安装 Windows,Win To Go 的方式也希望不大。原因就在于目前微软仅对 OEM 厂商提供 ARM 版 Windows 10 的授权,并且微软也没有计划来向个人开放授权。这也意味着同样采用 ARM 架构的新 Mac,无法自行安装 Windows 来解决办公中的兼容性问题。

而虚拟机软件也需要重新基于苹果自研芯片进行开发。而在演示中,苹果仅仅使用了 Parallels Desktop 运行了 Linux,并未提及关于 Windows 的相关信息。如 VMWare 这样的虚拟机软件商,也暂未给出关于对苹果自研芯片版 Mac 的开发计划。

利:设计自主性与统一生态

采用自研芯片的 Mac,对于苹果的好处也自然多多,不然苹果也不会选择迈出这一步。首先,便是在产品设计甚至定价上的自主性。目前在售的苹果 MacBook Pro 与 MacBook Air 中,其实已经反映出了苹果在设计理念上,与英特尔处理器之间的矛盾,比如在 2018、2019 年 15 英寸 MacBook Pro 产品上翻车的 i9 版产品,“单管压 i9”成为当时的产品梗,一方面苹果的散热方式无法发挥出英特尔 i9 处理器的最大潜质,另一方面也造成了机身过热的问题。无独有偶,目前在售的 13 寸 MacBook Air 产品也同样无法发挥出其所搭载的酷睿 10 代的性能,原因同样卡在了散热上,苹果甚至为了设计,而没有在处理器上方加入散热导管,同时为了防止过热,还限制了处理器的性能。

一旦 Mac 采用自研芯片后,苹果可以对机身进行更具自由度的设计,目前 iPad Pro 上的 A12Z 处理器的性能已经超越 MacBook Air 上的英特尔处理器,而 iPad Pro 并没有配备散热风扇。苹果显然可以利用自研芯片把 Mac 产品打造更加轻薄,续航时间更长,且性能更加强悍。

另外,通过采用自研芯片,苹果还可以把 Mac 产品的售价做到更低。有分析指出,未来采用台积电 5 纳米制程的苹果自研芯片的价格约为每颗 75 美元左右,仅为英特尔处理器的四分之一。这也意味着苹果甚至可以通过价格上的巨大优势,来吸引消费者选择自研芯片的 Mac 产品。

而在苹果自家的生态建设上,官方已经表示更换自研芯片后,将可建立一个跨所有苹果产品的通用架构。并且开发者可以轻松的将应用转换至自研芯片上运行,可以在不做任何修改的情况下,将 iOS 和 iPadOS 应用迁移到 Mac。

通过已经发布的测试版的 macOS Big Sur,苹果也在 UI、UE 上让 macOS 系统与 iOS、iPadOS 变得更加统一,系统的图标、操作界面,操作逻辑更加相同,甚至为 macOS 未来能够支持触控操作埋下了伏笔。

10 年以前的苹果曾举行了一场主题为 “Back to the Mac”的发布会,乔布斯带来了让当时 OS X 与 iOS 相互渗透的 Lion 系统,开始将大量 iOS 平台的优秀特性移入 Mac 中来,同时还发布了更加便携,堪称一代经典,目前还在为很多人服役的新款 MacBook Air。10 年之后,库克显然在开启 “Back to the Mac”的 2.0 计划,是否会造就更多的 “一代经典”?值得消费者期待。