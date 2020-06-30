苹果自研 Mac ARM 处理器，恰似乔布斯当年转投英特尔

6 月 30 日消息，据国外媒体报道，在上周举行的苹果全球开发者大会（WWDC）上，苹果公司首席执行官蒂姆 · 库克 (Tim Cook)宣布Mac 电脑将从英特尔芯片转用苹果自研的 Apple Silicon 芯片，这和当年史蒂夫 · 乔布斯 (Steve Jobs)从 Power PC 转用英特尔芯片采用了相同的策略和不同的展示风格，但好在达到了完全相同的效果，都能够被业界所接受。(注：Power PC 是由 Apple、IBM、Motorola 组成的 AIM 联盟所发展出的微处理器架构。)



两次转型的宣布如出一辙

库克和乔布斯都必须传达一个技术上相当复杂的问题，毕竟处理器的转换或将导致硬件销量在一段时间内下滑，但也可能导致开发人员放弃 Mac。

现场演示必须向公众推销这种转变，必须让公众认为这是必要且容易进行，也是为了公众的利益。

2005 年 6 月 6 日，乔布斯在全球开发者大会详细介绍完 Mac OS X Tiger 之后，他说：“现在，让我们来谈一个大话题。”

“让我们谈谈过渡吧，”他继续说。“到目前为止，Mac 在历史上有过两次重大转变，对吧？第一次是 68k 到 Power PC。这次转变发生在大约 10 年前，90 年代中期。我当时不在那里，但从我听到的一切来看，团队做得很好。”

乔布斯用了大约 40 分钟的时间宣布转用英特尔处理器的消息以及具体时间表。其中邀请包括来自微软和 Adobe 的四位嘉宾上台。

时隔 15 年后的 6 月 22 日，库克在 WWDC 上说，“今天对 Mac 来说将是历史性的一天，”他开始说。“今天我们要告诉大家一些真正重大的变化，我们将如何把 Mac 提升到一个全新的水平。”

库克同样讲述了苹果公司转用自研芯片的消息，揭开了 Apple Silicon 这个名字的面纱，以及一系列的时间表。库克还邀请了另外三位演讲者，但他们都来自苹果公司。不过演讲者也解释了微软和 Adobe 是如何适配的。

回到 2005 年，也就是 iPhone 发布的两年前，Mac 对苹果来说比现在更重要。乔布斯希望人们对转用英特尔芯片感到兴奋，希望吸引用户重新使用 Mac。但总体而言，其希望这一举动被视为尽可能正常的业务。苹果这么做是因为这是必要的，因为将带来明显好处。

2020 年，库克似乎在通过宣传激发人们的兴奋之情。即便人们不再购买 Mac 电脑，苹果现在也可以承受硬件销售受到的打击。但库克希望他们等待新款 Mac 电脑的发布，然后急切购买。他不希望人们转向 PC。

当然，库克和乔布斯一样也谈到了性能方面的好处，传达这种变化对苹果来说是多么平常。他解释了为什么迁移到 Apple Silicon 是必要的。

能否延续成功？

2005 年，乔布斯制定了计划和路线图，并坚持执行。实际上，苹果完成转型的速度比预期要快得多。从技术到营销，苹果从 PowerPC 转向英特尔芯片无疑是成功的。苹果成功迈出了微软从未完成的巨大一步，而且做得如此顺利，以至于公众认为实现这一点很容易。

现在，库克宣布转用 Apple Silicon 之后，业内都接受了这一事实，都开始用 Apple Silicon 这一词语。但苹果能否成功转用 Apple Silicon 尚不清楚，但转变的关键是需要开发人员和客户的参与。

苹果转用 Apple Silicon 也吸引了包括前微软高管、Office 业务前负责人史蒂文 · 辛诺夫斯基 (Steven Sinofsky)在内很多人的注意。辛诺夫斯基说，他对苹果此举感到震撼。

辛诺夫斯基说，“我们看到的是历史上最卓越的产品工程。”辛诺夫斯基认为，苹果打造的团队比任何团队都 “做得更多、执行得更好”。

图示：前微软高管史蒂文 · 辛诺夫斯基 (Steven Sinofsky)

他称赞苹果公司不害怕制定一个多年计划，称该公司 “无所畏惧”，它公开告诉观众，向 Apple Silicon 的过渡将需要两年时间。

辛诺夫斯基称，在两年的时间内，一切都有可能发生变化，更不用说可能出现严重问题，库克宣布这一决定很勇敢。他表示，苹果之所以能够做出这样的举动，是因为它有一种 “观点”文化。

他赞扬苹果花时间思考消费者需要什么，而不是一味追赶潮流。通过这样做，苹果能够提供融入用户生活的持久服务和产品，而不是仅仅短暂迎合潮流。

辛诺夫斯基说，“苹果生产的产品深受消费者喜爱和喜爱，但它是通过研究技术、市场和使用来制定计划和战略的。”苹果很少对微小的变化、炒作周期甚至市场 “反馈”做出反应。“苹果是一家有自己观点的公司——当这种观点与人们喜爱的伟大产品相一致时，它就会成为一股不可阻挡的力量。”

他举例说在消费者层面上过渡到 64 位计算方面，微软早在 2003 年左右就开始转变，结果今天还在支持 32 位计算。苹果在 2017 年开始要求开发人员开发 64 位应用，2019 年就放弃了对 32 位应用的支持。

辛诺夫斯基明确断言，“只有一个苹果。不要试图复制。”