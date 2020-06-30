DigiTimes：5G 毫米波 iPhone 今年产量有限

IT之家6月30日消息 据媒体 DigiTimes 今日报道，由于苹果今年采用自研 5G 毫米波天线模块，故 iPhone 2020 产量将有一定程度下滑。据供应链表示，今年 5G 毫米波 iPhone 实际出货量预计可达 1500 万至 2000 万部，相较年初预期的 3000 万至 4000 万出货量下降约 50%。

报道称供应链推测今年一部手机或将搭载 2-3 组 AiP（封装天线）模组，平板电脑或多出 1 组，但整体估计，苹果 iPhone 新机 AIP 模组总产量约在 3000 万组至 5000 万组之间。

供应链传出消息称，苹果今年下半年有意把更激进的价格和促销策略放在 4G 既有 iPhone 型号上面，例如 iPhone11、iPhone SE 等 LCD 机型，以此搭配 5G 新品联合出击，以扩大智能手机市场占有率。

除了今年毫米波 5G 手机叫好不叫座机的现象增加外，供应链也称目前能够兼容 FR1（sub.6 GHz）、FR2（毫米波）的手机并不占多数，而且对于中国这类 sub.6 先行的市场来说，只有毫米波天线模组或许并不适用。

IT之家了解到，DigiTimes 19 日称台积电已于本月开始生产 A14 芯片和骁龙 X60 调制解调器，以用于计划在 2020 年晚些时候推出的新一代 iPhone。