内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

DigiTimes：5G 毫米波 iPhone 今年产量有限

2020/6/30 9:51:42来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家6月30日消息  据媒体 DigiTimes 今日报道，由于苹果今年采用自研 5G 毫米波天线模块，故 iPhone 2020 产量将有一定程度下滑。据供应链表示，今年 5G 毫米波 iPhone 实际出货量预计可达 1500 万至 2000 万部，相较年初预期的 3000 万至 4000 万出货量下降约 50%。

报道称供应链推测今年一部手机或将搭载 2-3 组 AiP（封装天线）模组，平板电脑或多出 1 组，但整体估计，苹果 iPhone 新机 AIP 模组总产量约在 3000 万组至 5000 万组之间。

供应链传出消息称，苹果今年下半年有意把更激进的价格和促销策略放在 4G 既有 iPhone 型号上面，例如 iPhone11、iPhone SE 等 LCD 机型，以此搭配 5G 新品联合出击，以扩大智能手机市场占有率。

除了今年毫米波 5G 手机叫好不叫座机的现象增加外，供应链也称目前能够兼容 FR1（sub.6 GHz）、FR2（毫米波）的手机并不占多数，而且对于中国这类 sub.6 先行的市场来说，只有毫米波天线模组或许并不适用。

IT之家了解到，DigiTimes  19 日称台积电已于本月开始生产 A14 芯片和骁龙 X60 调制解调器，以用于计划在 2020 年晚些时候推出的新一代 iPhone。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone5G

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    