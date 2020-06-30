为免缴 “苹果税”，外国开发者想出这两大招应对

6 月 30 日消息，据外媒报道，众所周知，苹果对于其应用商店的收费 APP 会抽成 30%，这也被称为 “苹果税”。

按照苹果的规则，企业通过 iOS 应用程序进行的每一次购买和订阅，苹果都要抽成 30% 的费用。第二年以后抽成降至 15%。任何需要在苹果 iPhone 和 iPad 观众身上赚钱的开发者，都应该为享受这一特权支付高额附加费。

在国内很多厂商都采取了不同渠道不同价格的策略，比如在 iOS 上购买要更昂贵，那么国外开发者是怎么应对的呢？其实也是大同小异。

流媒体服务巨头 Netflix、亚马逊电子书阅读器 Kindle、Spotify、日本乐天旗下电子书阅读器 Kobo 等，都想方设法绕过了苹果规则的限制。这些开发商主要采用两种反抗方式：第一，阻止用户通过 iOS 订阅和购买。第二，在 iOS 应用中收取更高的费用。

Tinder 每月收取 29.99 美元的 iOS 黄金会员费用，而 Tinder 网站会员费用仅为 13.49 美元。Tinder 发言人表示：“苹果是个合作伙伴，但除此之外，它还是个占主导地位的平台，它的行为迫使绝大多数客户为苹果随意定义为‘数字提供商’的第三方应用支付额外费用。”

苹果通常向应用开发商收取每次应用内购买费用的 30%，这就是为什么 Tinder 的应用内定价比 Tinder 网站上提供的相同会员费更高的原因。音乐流媒体应用 Tidal 在 iPhone 上的高端服务每月收费 12.99 美元，而在其网站和安卓设备上只收取 9.99 美元。

谷歌旗下 YouTube Music 还将苹果收取的 30% 佣金转嫁到客户身上。YouTube 发言人表示，苹果的应用程序零售商禁止提及可以在其他地方获得降价的内容。

而苹果发言人表示，应用开发商可以自由地在户外以及电视和广告牌上宣传不同的定价。

谷歌的应用内交易佣金同样高达 30%。然而，安卓应用可以通过第三方来付费，谷歌并不能对此提成。

因此，虽然安卓占据了全球智能手机市场的大部分份额（安卓约占 85%，iOS 占 14%），但苹果却首当其冲地承受了公众和监管机构对应用商店商业模式的审查。