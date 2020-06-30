苹果官方微信号发文：删除 App 后，订阅不会随着删除

IT之家6月30日消息 今天Apple官方微信号发文，关于你的 App，你也许有过这些问号。在其中介绍了关于App管理订阅，家人共享购买App服务、孩子购买游戏管理、如何给孩子注册Apple ID等。

以下几道模拟题，用来考考自己，会不会管理你的 app？

我究竟 氪了 几个会员？ 不用追问自己，查查订阅就知道。

你购买过的会员，和它们的订阅状态，都在这里齐齐整整出现，方便你查看、管理。

IT之家获悉，打开 App Store 选择右上角帐户头像，轻点订阅进行查看和管理。其它类型的购买项目，同样可以在 App Store 帐户中 轻点你的姓名，在购买记录中查看。

一家人想买 同一款 App，要付几次钱？ 一次就够了。

你和家人都爱用的 app，可以在你一人购买后，在 家人共享中开启 购买项目共享，和全家一起享用。注：适用于 Apple Music，iCloud 以及大部分 app。第三方订阅和 app 内购买不支持家人共享。

在设置中 轻点你的帐户，选择设置家人共享。轻点 iTunes 和 App Store 购买项目。按提示操作，将家人添加到家庭群组中 与他们进行共享。想了解家人购买的 app，可以在 App Store 中轻点右上角 帐户头像，选择已购项目，轻点家庭成员的头像查看。

孩子买了多少游戏，我有数吗？

为家庭群组中的孩子帐户开启 购买前询问（注：适用于 18 岁以下帐户），这样每当他们购买或 免费下载时，你都会收到 购买请求，相当于孩子和你 提前商量了才算数。

在设置中 轻点你的帐户，选择家人共享，并选择孩子的帐户。开启购买前询问，接收孩子的购买请求。

你也许还有这些疑问：

删了 App，订阅也没了？

订阅并不会随着 app 一起被删除，但你仍可在 “订阅”中进一步管理它。

孩子年龄还小，怎么申请 Apple ID？

你可以在 “家人共享”中，为不满 13 岁的孩子 创建一个 “儿童 Apple ID”，这样就能 单独选择适合孩子的内容和 app，还能管理他们的买 app 情况、用 app 时间。

家人买的 App，也由我付钱吗？

开启 “购买项目共享”后，家庭成员新购买的所有内容，都会计入家人共享组织者的账单。