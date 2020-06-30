深度 Deepin v20 Beta 版本再度更新：优化控制中心 / 应用

IT之家 6 月 30 日消息 根据深度操作系统的消息，Deepin V20beta 版本今天再度迎来更新，对控制中心和一些应用进行了优化和修复。

更新内容：

任务栏

* 优化：任务栏插件区的网络图标显示

控制中心

* 优化：时区设置显示的地图信息

* 优化：拔掉数位板，控制中心界面显示只有二级菜单

* 修复：系统重启或开机后，无线网络显示连接但没有网络的问题

* 修复：更新 / 更新设置的图标点击之后的状态显示不对

* 修复：网络账户登出后应用商店同步登出，图像显示未同步退出的问题

* 修复：系统快捷键和应用快捷键冲突的问题

通知中心

* 修复：系统语言为英文时，通知消息为中文

桌面

* 修复：文本内容太长时，剪贴板中没有显示省略号

dde-session-ui

* 修复：在控制中心设置字体大小为 20，登录页面字体没有生效

* 修复：输入正确账号密码登录云同步，又弹出账号密码输入框

应用更新

音乐

* 修复：偶现歌手名称下拉选项与音乐页面分离的问题

* 修复：根据歌手不能搜索到歌曲

应用商店

* 修复：有应用下载或者报错时，下载管理列表信息中显示空白

打印管理器

* 修复：佳能驱动安装成功后下发网络打印任务，没有文件在打印的问题

系统监视器

* 修复：某些语言下名称显示错误

安装器

* 优化：时区设置页里的 map 划分

* 修复：手动分区安装，U 盘没有自动挂载，文件管理器不显示 U 盘信息

文档查看器

* 优化：打开多个 pdf 文档时以标签形式显示

* 修复：同时打开 3 个 pdf 文档后，关闭按钮不可用的问题

输入法

* 修复：输入法设置页面 “ctrl”属性设置置灰

软件包安装器

* 优化：批量安装 deb 软件包体验

第三方应用

* 修复：打开文件，永中 office 不自动弹出打开页面且无法进行粘贴快捷键粘贴图片

* 修复：WPS2019 发送到任务栏，以及打开后在任务栏图标显示均为锯齿的问题

IT之家曾报道，6月初，深度操作系统带来了Deepin v20 Beta 版本更新，修复微信 / 企业微信多个问题。

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