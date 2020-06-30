TCL 华星：今年推出 LCD 全屏单点屏内指纹技术

IT之家 6 月 30 日消息 根据 TCL 华星的消息，目前 TCL 华星已经开发出固定单点屏下指纹技术，预计今年将推出全屏单点屏内指纹技术，2021 年将推出全屏多点屏内指纹技术。

官方表示，为攻克 LCD 屏下指纹技术，TCL 华星花了两年时间，研发团队通过对 LCD 背光板的不断改造与尝试，成功解决了 BLU films 开发、TPM 亮度的提升、红外传感器识别精度提升等难题，开发出适用于 LCD 面板的屏下指纹方案，可以清晰看到指纹图像的 LCD 面板 + 屏下指纹，并实现 LCD 屏下指纹的快速识别，多次申请屏下指纹专利技术积累 30 多件。目前，武汉华星 LCD 屏下指纹技术已达量产水平。

IT之家了解到，TCL 华星屏下指纹系统拥有以下五大优点：