TCL 华星：今年推出 LCD 全屏单点屏内指纹技术

IT之家 6 月 30 日消息 根据 TCL 华星的消息，目前 TCL 华星已经开发出固定单点屏下指纹技术，预计今年将推出全屏单点屏内指纹技术，2021 年将推出全屏多点屏内指纹技术。
官方表示，为攻克 LCD 屏下指纹技术，TCL 华星花了两年时间，研发团队通过对 LCD 背光板的不断改造与尝试，成功解决了 BLU films 开发、TPM 亮度的提升、红外传感器识别精度提升等难题，开发出适用于 LCD 面板的屏下指纹方案，可以清晰看到指纹图像的 LCD 面板 + 屏下指纹，并实现 LCD 屏下指纹的快速识别，多次申请屏下指纹专利技术积累 30 多件。目前，武汉华星 LCD 屏下指纹技术已达量产水平。
IT之家了解到，TCL 华星屏下指纹系统拥有以下五大优点：
高亮度：模组亮度可达 450nits 以上，在展现更多的图像细节的同时还能有效解决屏下指纹识别技术所存在的亮度严重损失问题，带来流畅的观影和游戏体验。
超高指纹识别率：指纹识别率 FRR<3%，达到业界最高的 FRR 标准，FRR 可以达到 OLED 水平，甚至有机会超过 OLED；
超高屏占比：显示区屏占比约 92%，接近全面屏的视觉享受；
全新的解锁体验：使用解锁或消费功能时更具直觉性，避免误触，精简手机配件按钮，增进整体美观。
OLED 识别区域纹路可见，而 LCD 屏下指纹识别纹路不可见。