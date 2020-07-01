售价过高！消息称苹果 5G 版 iPhone 12 出货量将减少一半

据 DigiTimes 报道，苹果对支持 5G 的 iPhone 的出货量估计可能比预期的要低得多。

熟悉苹果供应链合作伙伴的消息人士称，供应商对新 5G iPhone 的出货量不那么乐观。苹果预计将在今年晚些时候推出 5G iPhone，但其供应链合作伙伴现在对新设备的出货量不那么乐观。

有消息称，2020 年 5G iPhone 12 的出货量可能会减半，从 3000 万至 4000 万部降至 1500 万至 2000 万部。原因可能是苹果认为，新冠疫情导致的经济低迷，让消费者不愿意花 1000 多美元买一部新手机。

各国政府为应对新冠疫情所采取的封锁措施已经让许多工厂破产，让大量工人失去工作，尽管美国采取了较为强劲的支持措施，但大部分的美国消费者更倾向于 “捂紧口袋”，此前，美国经济分析局（BEA）5 月 29 日发布的最新数据显示，美国个人储蓄率 4 月份飙升至 33%，也创下历史新高，达到该机构自 1950 年代开始统计数据以来的最高纪录。

这对苹果来说可能是最糟糕的时机，主要是因为该公司计划在今年秋天推出其首款 5G iPhone。首部 5G iPhone 已经聚焦了业界太多的目光，因为此前中国手机制造上华为、小米等均已率先推迟支持 5G 波段的旗舰机型，人们都对苹果将交出怎样的答卷抱有期待。

今日，苹果股价在盘前交易中下跌了 50 个基点，开盘后有所反弹，目前涨 0.58%，报 363.88 美元。

总而言之，DigiTimes 的报道表明，苹果公司对 “破产”的美国消费者购买其新 5G iphone 缺乏信心——或许，该产品的发布应该推迟到消费者经济恢复后。