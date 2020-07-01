内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

售价过高！消息称苹果 5G 版 iPhone 12 出货量将减少一半

2020/7/1 6:55:24来源：新浪科技作者：林克责编：懒猫评论：

据 DigiTimes 报道，苹果对支持 5G 的 iPhone 的出货量估计可能比预期的要低得多。

熟悉苹果供应链合作伙伴的消息人士称，供应商对新 5G iPhone 的出货量不那么乐观。苹果预计将在今年晚些时候推出 5G iPhone，但其供应链合作伙伴现在对新设备的出货量不那么乐观。

image.png

有消息称，2020 年 5G iPhone 12 的出货量可能会减半，从 3000 万至 4000 万部降至 1500 万至 2000 万部。原因可能是苹果认为，新冠疫情导致的经济低迷，让消费者不愿意花 1000 多美元买一部新手机。

各国政府为应对新冠疫情所采取的封锁措施已经让许多工厂破产，让大量工人失去工作，尽管美国采取了较为强劲的支持措施，但大部分的美国消费者更倾向于 “捂紧口袋”，此前，美国经济分析局（BEA）5 月 29 日发布的最新数据显示，美国个人储蓄率 4 月份飙升至 33%，也创下历史新高，达到该机构自 1950 年代开始统计数据以来的最高纪录。

这对苹果来说可能是最糟糕的时机，主要是因为该公司计划在今年秋天推出其首款 5G iPhone。首部 5G iPhone 已经聚焦了业界太多的目光，因为此前中国手机制造上华为、小米等均已率先推迟支持 5G 波段的旗舰机型，人们都对苹果将交出怎样的答卷抱有期待。

今日，苹果股价在盘前交易中下跌了 50 个基点，开盘后有所反弹，目前涨 0.58%，报 363.88 美元。

总而言之，DigiTimes 的报道表明，苹果公司对 “破产”的美国消费者购买其新 5G iphone 缺乏信心——或许，该产品的发布应该推迟到消费者经济恢复后。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果iPhone 12

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    