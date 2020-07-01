遭欧盟反垄断调查，苹果高管：公司的对手太多了

7 月 1 日消息，据国外媒体报道，在公司旗下重要业务受到欧盟反垄断调查之时，苹果的一位高管周二驳斥了公司占据市场统治地位的说法，称其与谷歌、三星等竞争对手竞争。

本月早些时候，欧盟委员会开始对苹果的 App Store 应用商店和 Apple Pay 移动支付系统展开调查，原因是担心它的一些政策和规定会对其它公司和市场竞争造成不利影响。

苹果 App Store 和苹果媒体服务主管丹尼尔 · 马特雷 (Daniel Matray)在欧洲论坛 (Forum Europe)的一个在线活动上表示，“我们与各种各样的公司竞争，包括谷歌、三星、华为、vivo、LG、联想等等。”

他说，“事实上，苹果在任何一个市场都没有占据主导地位，我们在每个领域都面临着激烈的竞争，包括平板电脑、可穿戴设备、台式机和笔记本电脑、地图、音乐、支付、即时通讯等等。”

马特雷为苹果的 App Store 辩称，同样的规则适用于所有大大小小的开发者，85% 的应用程序不需要向公司支付 30% 的佣金，只有那些使用应用内支付服务的开发者才要支付这笔费用。

欧盟正在调查苹果的这一要求以及禁止开发者向用户告知其它价格较低的付费途径的规定是否反竞争法规。

该机构还调查苹果有关 Apple Pay 应如何在商家的应用和网站上使用的条款和条件，以及苹果拒绝让竞争对手使用该移动支付系统的问题。

促使欧盟调查苹果的是，瑞典流媒体音乐服务 Spotify 和一家电子书公司向它提出投诉。

马特雷指出，App Store 促进了竞争，而不是损害了竞争对手。

“App Store 推出近 12 年来，释放出了极大的活力，带动了当下蒸蒸日上的应用经济，这充分反映了它的成功。”他说。