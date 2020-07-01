苹果官网展示 iPhone SE 2 拍摄照片：用户分享人像、城市风光 ...

IT之家7月1日消息 6月30日，苹果中国官网上展示了《用 iPhone SE 拍摄：用户分享人像、城市风光及更多佳作》内容，文章表示，在 iPhone 摄影师赵华鹏的指导下，中国的摄影师和社交媒体达人们大胆尝试使用性能强劲且设计小巧的第二代 iPhone SE 捕捉重庆风貌。这些优美的图像囊括了迷人的人物人像、城市风光以及当地文化，展现出重庆的生机与活力。

赵华鹏 使用 iPhone SE 的人像模式拍摄。

苹果官网介绍，iPhone SE 拥有 iPhone 历来最强的单摄系统，配备 1200 万像素 f/1.8 光圈广角摄像头，并利用图像信号处理器和 A13 仿生的神经网络引擎，让用户能体验计算摄影的各种优势，比如人像模式、全数六种人像光效，以及景深控制、新一代智能 HDR 以及 4K 视频拍摄 。

IT之家了解到，人像模式能让背景生成精美的虚化效果，更加突显拍摄主体，甚至自拍时也用得上。人像光效可轻松将普通背景转换为影棚风格的人像背景。

赵华鹏 使用 iPhone SE 的人像模式拍摄。

赵华鹏 使用 iPhone SE 人像模式的高调单色光拍摄。

借助机器学习和单目深度估算，iPhone SE 的前置摄像头也可以拍摄光彩夺目的人像照。

何金洁 使用 iPhone SE 前置摄像头的人像模式拍摄。

新一代智能 HDR 登陆 iPhone SE，它能识别入镜的拍摄对象，并智能地对其补光，让拍出的照片更显自然，同时拥有令人赞叹的高光和阴影细节。可以说照片中的每个部分看起来都分外亮眼。

姬蕊 使用 iPhone SE 拍摄。

姬蕊 使用 iPhone SE 拍摄。

James J 使用 iPhone SE 拍摄。

赵华鹏 使用 iPhone SE 拍摄。

赵华鹏 使用 iPhone SE 拍摄。

前置和后置摄像头的立体声录音与影院级视频防抖功能，让视频更加引人入胜。后置摄像头支持最高达 60 fps 的高品质 4K 视频拍摄，而扩展动态范围也来到了 iPhone SE 上，适用于最高达 30 fps 的视频拍摄，可呈现更丰富的高光和阴影细节。在使用前置或后置摄像头拍摄时，用户都可以启用视频快录功能，无需跳出照片模式就可以直接拍摄视频。

如果在拍照时突然觉得拍个视频会更好，启用视频快录功能就可以秒变拍视频。赵华鹏 使用 iPhone SE 拍摄。

赵华鹏同时也分享了他的拍摄技巧：

“我建议不要在按下快门后，而是拍摄前就从六种影棚级效果中进行选择，并调节光照强度，为拍摄主体打造理想的光效。这么做可以利用相机硬件、软件和芯片的整合获得成片的预览效果。”

“在 iPhone SE 的前置和后置摄像头影院级视频防抖功能的加持下，尝试一些镜头运动，甚至是边走边拍，从而录制一些有趣的瞬间。在照片 app 里可以使用修剪、裁切、旋转、应用滤镜等多种好玩的方式编辑视频。”