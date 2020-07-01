苹果 5G 版 iPhone 12 会采用哪种技术？ 目前依旧说法不一

7 月 1 日上午消息，关于 iPhone 12 将采用哪种 5G 技术，目前尚无一个准确的说法，一份新的供应链报告并未完全回答问题，但确实揭示了一点点可能，那就是并非所有 iPhone 都采用同样的 5G 网络标准。

先说下背景，目前有两种主要的 5G 技术，称为 Sub-6 和 mmWave （后文简称毫米波）。两者都是 5G 信号所使用的频率。其中 Sub-6 用的是低于 6Ghz 的中低频段，毫米波使用 24GHz~39GHz 的高频段。

▲ 5G 的不同频段

前者被认为是一种过渡技术，它提供的速度比 4G LTE 快一些，提升幅度不那么大。但这种技术确实可以减少的等待时间，并且不需要那高的蜂窝网络基站的密度，利用现有 4G 基站设备加装改造，所以多数用户可以达到标称的 100-150Mbps 的速度。

毫米波是速度更快的标准，理论上具有千兆速度，实际速度约 500Mbps。但是，它的波长非常短，因此容易受干扰，也就需要更大的基站密度。这意味着它将仅在非常有限的区域中可用，例如机场，大型公交车站，体育场和旅游景点等等。

两者的情况类似家用路由器的 2.4GHz 和 5GHz，虽然后者更强，但前者却具备更好的穿墙能力，实际是谁也不能离开谁。

此前，关注产业链的媒体 Digitimes 报告称，苹果的供应链预计今年毫米波 5G iPhone 的出货量将比先前的预估的减少一半。

有人猜测苹果是按产品分类来进行不同的 5G 支持，例如中低端型号只支持 Sub-6，而高端型号两者都支持。也有人猜测是按国家来区别不同制式的 5G 网络。

目前的信息并不能告诉我们哪些型号的 iPhone 可以使用毫米波 5G，但大部分消息都认为不是所有 iPhone 都支持毫米波。