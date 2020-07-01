微软将为全球 2500 万人提供数字技能培训

微软计划今年向全球 2500 万人提供免费的数字技能培训，因为它预测冠状病毒危机将导致全球失业人数激增。

该计划将汇集微软核心软件和云计算业务以及其 LinkedIn 和 GitHub 子公司的见解，旨在确定最需要的技能，提供免费访问相关学习计划的机会，并提供最少的技能认证 15 美元。

根据微软自己的估计，由于对经济的巨大需求冲击，2020 年全球失业可能达到 2.5 亿。根据美国国会预算办公室的数据，在美国，今年大约有 2100 万人失业，失业率从 3.5%降至 15.8%。

该公司希望其 “学习系统”将有助于满足对更及时，更灵活的培训计划的需求，因为失业者寻求新技能，并且员工适应了大流行后的经济和许多行业的大规模数字化。

LinkedIn 首席执行官 Ryan Roslansky 表示，使用其网络的 6.9 亿员工和 5000 万公司每分钟输入 500 万个新数据点，从而实时洞察最需要哪些技能。他说：“我们的目标是设法将合适的数据提供给合适的人，从而为他们提供正确的学习路径，以使他们获得所需的技能。”

在领英（LinkedIn）列出的十大最受欢迎的工作中，有软件开发人员，销售代表，IT管理员，数据分析师和图形设计师。

微软总裁布拉德 · 史密斯（Brad Smith）表示，其大规模培训计划的部分目的是解决由于公司削减自身培训预算而近年来加剧的全球技能差距。他说：“雇主对员工技能的投资未能跟上这些下一代技能的需求。”

由《培训》杂志发布的《行业报告》估计，美国企业培训总支出从 2017 年的 940 亿美元下降到去年的 830 亿美元。

其他几家在线培训提供商，包括 Coursera，edX，OpenClassrooms 和 Google，也纷纷增加了其产品以应对危机。

史密斯先生承认，尽管微软免费提供了数千个在线课程，但其培训计划也具有明确的商业目的，有助于使数百万用户熟悉其技术，例如其 Microsoft Teams 视频平台和 Azure 云计算服务。他说：“没有理由对此感到羞耻。”