老干妈公司相关负责人回应：暂不清楚腾讯是否会撤诉

IT之家 7 月 1 日消息 今日下午，贵阳警方通报称，三人伪造老干妈公章和腾讯签订合同，已刑拘。

现据澎湃新闻报道，贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司相关负责人回应称，他们也正在看警方通报，具体情况记者需要向警方了解。对于腾讯方面是否会撤诉，该负责人表示，暂时还不清楚。至于之前有没有注意到腾讯的广告推广事宜，上述负责人称，“我们正在核实当中。”

IT之家了解到，中国裁判文书网显示，广东省深圳市南山区人民法院 6 月 29 日发布了《深圳市腾讯计算机系统有限公司与贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司服务合同纠纷执行实施类执行裁定书》。法院裁定查封、冻结被告贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司名下价值 16240600 元的银行存款或查封、扣押其等值的其他财产。

针对被腾讯起诉要求法院冻结千万资产等事宜，老干妈昨日晚间发布官方声明称，“经核实，我司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就‘老干妈’品牌签署《联合市场推广合作协议》，且我司从未与腾讯公司进行过任何商业合作。针对上述重大事件，我司及时采取法律手段维护企业合法权益，已向公安机关报案。公安机关于 2020 年 6 月 20 日决定对此案予以立案侦查。”