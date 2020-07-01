法律人士：老干妈腾讯案应等公安出结果后再恢复审理

IT之家 7 月 1 日消息 据第一财经报道，针对腾讯起诉老干妈，有律师表示，按照民事诉讼法，法院经申请发现本案确实有犯罪线索，并且同案情有重大关联的，应该先行中止审理并移交公安处理，等到公安有最终结果之后，再行恢复审理。

律师还称，按照民事诉讼法，在民事案件有最终结论之前，腾讯公司都有权申请财产保全。至于如果腾讯最终败诉，因为保全给老干妈造成损害的，甚至可能因此承担损害赔偿责任。

今日下午，贵阳警方通报称，三人伪造老干妈公章和腾讯签订合同，已刑拘。通报称，犯罪嫌疑人曹某（男，36 岁）、刘某利（女，40 岁）、郑某君（女，37 岁）伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议。其目的是为了获取腾讯公司在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖非法获取经济利益。

IT之家了解到，中国裁判文书网显示，广东省深圳市南山区人民法院 6 月 29 日发布了《深圳市腾讯计算机系统有限公司与贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司服务合同纠纷执行实施类执行裁定书》。法院裁定查封、冻结被告贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司名下价值 16240600 元的银行存款或查封、扣押其等值的其他财产。

针对被腾讯起诉要求法院冻结千万资产等事宜，老干妈昨日晚间发布官方声明称，“经核实，我司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就‘老干妈’品牌签署《联合市场推广合作协议》，且我司从未与腾讯公司进行过任何商业合作。针对上述重大事件，我司及时采取法律手段维护企业合法权益，已向公安机关报案。公安机关于 2020 年 6 月 20 日决定对此案予以立案侦查。”